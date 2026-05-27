Selectividad en Córdoba: Diez mitos de la PAU que conviene desmontar antes de los exámenes

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) vuelve a poner a prueba a miles de estudiantes andaluces y cordobeses, que se enfrentarán el 2, 3 y 4 de junio a uno de los trances decisivos de su vida académica, que marcarán el acceso (o no) al grado universitario de su elección.

En las semanas previas al examen, junto a los apuntes, los simulacros, las últimas clases, los nervios y los criterios de ponderación para subir nota; circulan también frases que se repiten cada año: que “la PAU es una lotería”, que “un mal examen te arruina”, que “la fase voluntaria es obligatoria” o que “reclamar siempre sube la nota”. Algunas tienen una parte de verdad. Otras, directamente, confunden más de lo que ayudan.

Un alumno revisa el examen de Selectividad / A.J.González

“La PAU es una lotería”

No exactamente. El azar existe en cualquier examen porque nadie sabe de antemano qué preguntas concretas saldrán, pero la prueba no se improvisa la noche anterior ni depende de un único modelo caprichoso. En la PAU de Andalucía, las ponencias de cada materia preparan propuestas ajustadas a la normativa y los criterios específicos de corrección se publican en el Distrito Único Andaluz una vez finalizados los exámenes de la convocatoria.

Lo que sí es cierto es que no basta con memorizar “posibles preguntas”. La PAU actual exige cada vez más comprensión, aplicación de contenidos y capacidad para ordenar una respuesta. Así, el cambio en el modelo de examen introducido en 2025, implica que el diseño de los exámenes tiene en cuenta el desarrollo de competencias establecido por normativa. Así, la formulación de cada prueba contiene, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente.

Además, habrá un único ejercicio para cada materia (y no dos exámenes a elegir uno como ocurría anteriormente), y cada uno estará estructurado en diferentes apartados donde sí se podrá elegir las preguntas. A modo orientativo, los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz los modelos de examen y orientaciones para la realización de las pruebas.

“Si suspendes un examen, estás fuera”

No siempre. La calificación de la prueba de acceso se obtiene con la media de los ejercicios y debe ser, al menos, de 4 puntos para que pueda computar en el caso de la fase obligatoria y de 5 puntos en la optativa. Después, la nota de acceso se calcula con un 60% de la media de Bachillerato y un 40% de la PAU. Para reunir los requisitos de acceso a la universidad, el resultado final debe ser igual o superior a 5 puntos.

Traducido: un mal examen pesa, pero no siempre condena. La clave está en el conjunto: expediente, media de la fase de acceso y, para muchas carreras, la nota de admisión.

“La nota de Bachillerato ya no importa tanto”

Falso. Importa muchísimo. En el cálculo de la nota de acceso, Bachillerato pesa más que la propia PAU: seis de cada diez puntos salen del expediente. Por eso la prueba no empieza realmente el 2 de junio. Llega después de dos cursos en los que el alumnado ya ha ido construyendo una parte decisiva de su nota.

Estudiantes durante un examen de la PAU. / Manuel Murillo

“La fase voluntaria es obligatoria”

No. La prueba de acceso es la que permite reunir los requisitos para entrar en la universidad. La fase de admisión, conocida habitualmente como fase voluntaria, sirve para mejorar la nota cuando el estudiante quiere competir por grados con más demanda o notas de corte altas. En esa fase, el alumnado puede examinarse de materias adicionales y las universidades aplican ponderaciones según el grado.

Eso sí, que sea voluntaria no significa que sea irrelevante, puesto que para titulaciones muy solicitadas, puede marcar la diferencia entre entrar o quedarse fuera.

Por recapitular, en la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección. Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, teniendo en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

“Cualquier asignatura de la fase voluntaria te sube igual la nota”

Tampoco. Las universidades no ponderan todas las materias de la misma manera para todos los grados. En los procedimientos de admisión, se tienen en cuenta las calificaciones ponderadas que cada universidad determine y se seleccionan las más favorables para el estudiante.

La elección de materias, por tanto, no debe hacerse “por gusto” ni solo por afinidad. Conviene mirar las ponderaciones del grado al que se quiere acceder.

“Hay que examinarse de Historia de España y de Historia de la Filosofía”

En la parte obligatoria, el alumnado debe elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía, junto con Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II y la materia específica obligatoria de modalidad. Otra cosa es que quien quiera optar a universidades de fuera del Distrito Único Andaluz pueda valorar presentarse a una de estas materias en fase de admisión si ese otro distrito la tiene en cuenta. En Andalucía, la normativa precisa que esa inscripción no conlleva su consideración para mejorar nota en el sistema público andaluz.

“Ahora todo es competencial, así que estudiar contenidos ya no sirve”

Es una media verdad peligrosa. Los ejercicios tienen un diseño competencial y pueden pedir pensamiento crítico, reflexión y aplicación de conocimientos en contextos próximos a la vida del alumnado. Pero eso no elimina los contenidos, que siguen siendo necesarios. La diferencia está en cómo se usan. No basta con soltar un tema aprendido de memoria si la pregunta exige interpretar un texto, resolver un problema, comparar información o justificar una respuesta.

Estudiantes cordobeses en la PEvAU extraordinaria de julio de 2025. / Manuel Murillo

“En la PAU solo cuentan las respuestas largas”

No siempre. La normativa permite preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas, aunque establece que la puntuación de las respuestas abiertas y semiconstruidas debe alcanzar al menos el 70% en cada ejercicio.

Esto significa que escribir mucho no garantiza escribir bien ni una buena respuesta. La extensión ayuda si hay estructura, precisión y respuesta a lo que se pregunta. El relleno, en cambio, rara vez salva un examen.

“Las faltas solo penalizan en Lengua”

Falso. En Andalucía se evaluará en todos los ejercicios la corrección ortográfica, gramatical y léxica, además de la coherencia del texto y la presentación. La penalización tendrá más peso en materias lingüísticas que en las no lingüísticas, pero el cuidado de la expresión cuenta en todas.

Recuerda que las faltas de ortografía en los ejercicios serán penalizadas con hasta un 10% de la nota. La nueva normativa valora la coherencia expositiva, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación.

Es una de las recomendaciones más simples y más rentables: leer antes de entregar, revisar tildes, evitar tachones innecesarios y ordenar la respuesta.

“Reclamar siempre sube la nota”

No necesariamente. El alumnado dispone de un procedimiento de revisión, pero no es un trámite automático para ganar puntos. La solicitud debe presentarse en el plazo establecido y el ejercicio puede pasar por una segunda corrección; si hay una diferencia de dos o más puntos entre correcciones, se activa una tercera revisión de oficio.

Reclamar tiene sentido cuando se cree que ha habido un error material, una cuestión no evaluada o una aplicación incorrecta de los criterios. Hacerlo “por si acaso” no siempre es la mejor estrategia.