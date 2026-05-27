Córdoba reprogramará inversiones y transferirá 10 millones de sus organismos autónomos para corregir el desequilibrio fiscal

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha dado este miércoles los detalles del plan económico-financiero que ha debido redactar el gobierno municipal para devolver a la senda fiscal al Ayuntamiento de Córdoba después de que haya incumplido la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores en el año 2025. El alcalde, José María Bellido, ya avanzó ayer alguna de las medidas que se incluirán en ese plan, como un cronograma con las inversiones en los próximos años que pasan por la reprogramación de la financiación.

El plan que ha presentado hoy Torrent tendrá que ser aprobado por el Pleno de Córdoba en la sesión del 10 de junio, pasará por la Junta de Andalucía antes de su aprobación definitiva y, finalmente, el Consistorio tendrá tres meses más aplicarlo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, preside un pleno en el que interviene la teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent. / A.J. GONZÁLEZ

Causas y consecuencias

Torrent ha insistido en que el incumplimiento de las reglas fiscales "no supone una falta grave" en un presupuesto de 600 millones de euros, y responde a criterios de contabilidad nacional y no a una realidad financiera de las arcas municipales. Además, la primera teniente de alcalde atribuye el desequilibrio financiero al desfase de ingresos de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) que había prometido el Gobierno central frente a los ingresos que finalmente se han hecho (se anunció un incremento del 13,6%).

Por otro lado, la delegada ha asegurado que el plan de recortes no afectará en ningún caso al sueldo de los empleados municipales ni a ningún proyecto municipal. "No tomaremos ninguna medida radical, porque no es necesaria, solo habrá que ajustar la planificación financiera de 2026 y 2027", ha resumido la edil del PP.

Qué se va a hacer

El plan económico-financiero para volver a la senda fiscal consistirá básicamente en transferir liquidez de varios organismos autónomos que terminaron el año 2025 en superávit, y derivar esa liquidez al Ayuntamiento de Córdoba. En concreto, se transferirán 1,4 millones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE); 6 millones, de Gerencia de Urbanismo; 500.000 euros, del Instituto Municipal de Turismo (Imtur); 1,2 millones del Instituto Municipal de Medio Ambiente (Imgema), y 820.000 euros del Imdeco. Por contra, estos organismos podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería para seguir con su actividad.

Por otro lado, se va a reducir el pasivo financiero de 22 a 9 millones, incluidos los 3,3 millones que se han solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la sustitución de luminarias de la ciudad, y se reprogramarán algunos proyectos.