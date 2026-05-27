Córdoba regulariza los aparatos de aire acondicionado de los colegios tras años de instalaciones sin control de 'splits'

Con la subida de temperaturas de los últimos días y la previsión meteorológica en la mano, se puede sostener que el fin del curso escolar será más caluroso que lo habitual en Córdoba. Los 73 centros escolares de la capital, colegios de Educación de Infantil y Primaria, tienen ya climatización adquirida e instalada por la administración, o bien splits colocados por aulas, que compraron en algún momento las asociaciones de madres y padres (ampas) ante la inacción de las administraciones públicas.

Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba, propietario de los edificios municipales que albergan los centros escolares de la capital cordobesa, quiere regularizar la situación de todas esas instalaciones de climatización para asumir a la postre su mantenimiento.

Un ventilador en una aula de un colegio de Córdoba. / CÓRDOBA

Años de "mirar para otro lado"

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, reconoce que hasta ahora la administración había mirado hacia otro lado en este asunto. Sin embargo, se ha querido poner fin a la situación ordenando que se verifiquen todas esas instalaciones eléctricas de los colegios y comprobando si cumplen con la normativa de seguridad industrial y medioambiental vigente.

De este modo, al igual que ha hecho con los ascensores, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, está pasando la inspección OCA (Organismo de Control Autorizado) a los aparatos de refrigeración escolares. En el caso de los ascensores, posteriormente, hubo que sacar un contrato de 400.000 euros para adaptar a la normativa todos los aparatos que no cumplían la ley, y ahora se hará lo mismo con la climatización escolar. Una vez que todos los aparatos de climatización hayan pasado revista, el Ayuntamiento asumirá su mantenimiento y, una vez que estos dejen de estar operativos, se irán sustituyendo los splits.

Además, para analizar la situación de aquellos centros cuyos aires acondicionados estaban instalados en los tejados y no se tenía acceso a ellos, se han empezado a colocar escaleras de tipo gato, como las que se van a poner en el colegio Azahara, para poder revisarlos.

Equipos de refrigeración en seis centros

Además, según Ruiz Madruga, está previsto que en los próximos meses se lleve a cabo la instalación equipos de tres nuevos equipos de climatización en sendos colegios cordobeses, mientras la Junta de Andalucía lo hará en tres más. El Ayuntamiento ha solicitado a la administración andaluza una subvención de su plan de eficiencia energética para abordar el coste de dos de sus obras, mientras que la tercera la hará con fondos propios.

Plan de confort térmico de la Junta

Por parte de la Junta de Andalucía, la principal novedad en esta materia ha sido el inicio del programa para la mejora del confort térmico, que ha supuesto una inversión en Córdoba de 5,2 millones, de los que 1.859.698 corresponden a centros educativos públicos de la capital. Se incluyen colegios, institutos, conservatorios, centros de educación permanente, escuelas infantiles, escuelas de arte, de idiomas y residencias escolares, y las asignaciones se han dado en función del número de alumnos, unidades, tipo de enseñanza o zona geográfica de los centros. «Representa un avance importante en la gestión de las mejoras de los centros educativos, ya que permite una intervención flexible y adaptada a cada realidad», explican fuentes de la Delegación de Educación.

De hecho son los propios centros, basándose en sus necesidades, los que deciden en qué emplear los fondos. Pueden ejecutar sus actuaciones hasta el 30 de septiembre. «Con este modelo se otorga más autonomía a los centros y se reducen los tiempos de gestión, de manera que los recursos llegan más rápido y de forma eficaz. Se dinamiza, igualmente, la economía local», apuntan desde la delegación. La Junta ha mantenido reuniones con ayuntamientos y centros educativos para coordinar los fondos de todas las administraciones de la forma más eficaz posible.

La plataforma Niños del Sur critica a medias el programa de confort climático de la Junta, / CÓRDOBA

Plataforma Niños del Sur

Precisamente, aunque valoran los avances, desde la Plataforma Niños del Sur lamentan que a pesar de que la primera reunión del programa para el confort climático fue en noviembre con las direcciones de los centros, se haya llegado a mayo sin implementar y que en algunos casos no esté ni el dinero en los bancos. «Algo ha mejorado, pero no a los niveles que se debiera», comenta Antonio Bueno, portavoz de la plataforma que recuerda que, en virtud de la ley de bioclimatización de 2020, tendría que haber climatización instalada ya todos los centros.

Obras de climatización de un colegio en Córdoba. / CÓRDOBA

«Desde el año pasado la gente se ha dado cuenta de que esto es insostenible y algo se está paliando», reconoce el portavoz para quien es evidente que las altas temperaturas obligarán pronto a hacer una reordenación del calendario escolar. En todo caso, desde esta plataforma cívica entienden que con este sistema «hay cierta dejación de la Junta, que ha dejado todo el peso en los hombros de los consejos escolares apelando a la autonomía del centro». Además, entienden que en cierto sentido es «un regalo envenenado» y una dificultad para el consejo escolar tener que ser el que selecciones a las empresas de aires y adjudique los contratos.