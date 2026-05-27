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Estadística del INE

Córdoba registra casi 2.000 cancelaciones de hipotecas el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 2007

El mercado inmobiliario, concentrado en la compraventa, ha propiciado también un aumento del 19% en el número de hipotecas constituidas respecto a 2025

Una joven observa las ofertas inmobiliarias en Córdoba.

Una joven observa las ofertas inmobiliarias en Córdoba. / Pablo Cabrera

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Las familias de Córdoba cancelaron en el primer trimestre del año 1.931 hipotecas sobre vivienda durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,2% respecto a 2025 y la cifra más alta desde 2007, cuando se cancelaron en Córdoba 2.160 hipotecas sobre vivienda. En 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, los tipos de interés se situaban en torno al 4% mientras que en este momento se sitúan en el 2% de media.

Esta cifra supone una nueva escalada de cancelaciones de hipoteca respecto a los datos del mismo periodo del año pasado, cuando el incremento superó en un 70% el registro del último lustro, según la información publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Al terminar de pagar la hipoteca o por cambios de banco

Las cancelaciones de hipotecas se producen con el fin de los préstamos por cancelación de deuda, al terminar de pagar la casa, o por cambios de banco, al subrogar una hipoteca para mejorar las condiciones de los préstamos. Muchas familias no realizan la cancelación de hipoteca cuando terminan de pagar la deuda sino cuando se deciden a vender la vivienda, ya que en el cambio de escrituras se exige. Esta situación puede que esté motivando el aumento de las cancelaciones, en un momento de incremento de viviendas en el mercado inmobiliario gracias a la bajada de los tipos de interés.

Edificios de viviendas en Córdoba

Vista aérea de Córdoba. / CÓRDOBA

Aumenta un 19% la constitución de hipotecas de vivienda

Prueba de ello es que entre enero y marzo de este 2026, se han constituido 1.970 hipotecas para vivienda en Córdoba, lo que supone un 17% más que en el primer trimestre de 2025, siguiendo la racha de incremento de compraventa de viviendas, en un mercado sin apenas disponibilidad de pisos de alquiler. Hay que mirar muy atrás, hasta 2010 con 1.981 operaciones de este tipo en los tres primeros meses del año, para encontrar una cifra más alta de constitución de hipotecas a la de este trimestre.

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El importe de las hipotecas sobre viviendas también ha marcado una cifra histórica, con un movimiento total en tres meses de 228.066.000 euros, lo que supone una media de 115.769 euros por hipoteca. Esta cifra es superior a la del año pasado, cuando el importe total del trimestre alcanzó los 191.675.000 euros y una media de 113.821 euros. En 2010, cuando hubo más hipotecas que este año, el importe de las hipotecas constituidas fue de 190,7 millones, con una media de endeudamiento para vivienda de 96.300 euros.

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