Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva

La prueba de acceso a la universidad (PAU) ya está aquí y los estudiantes de segundo de Bachillerato de la provincia de Córdoba apuran estos días los preparativos para la anteriormente conocida como Selectividad y que este año se celebra el 2, 3 y 4 de junio.

La de 2026 será la Selectividad en la que se compruebe si el nuevo modelo de examen –establecido el año pasado y que incluye preguntas de carácter competencial- mantiene la tendencia de rebajar las notas de corte de acceso a los grados universitarios que se observó en la última convocatoria, y en la que, por ejemplo, la nota de corte de Medicina en la primera adjudicación de plazas pasó de 13,436 a 13,260.

Así, entre los diferentes aspectos a tener en cuenta para el examen, hay una cifra que prácticamente todos los estudiantes tienen como referencia: la nota de corte del grado que quieren cursar en la universidad, y que parte de la nota de acceso en la primera adjudicación de plazas en la Selectividad del año anterior.

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

Las carreras más demandadas en la UCO

En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Estudiantes entran a las pruebas de Selectividad en la convocatoria de 2025. / A.J.González

Notas de corte en la UCO

Como es habitual, la nota de corte en la primera adjudicación es la referencia para saber que cifra deben superar los estudiantes para acceder sin problemas a la carrera de su elección, pero hay que puntualizar que en la mayoría de los casos, salvo en los grados más demandados, la nota de corte final se reduce conforme se suceden la segunda y tercera adjudicación de plazas.

Los resultados de la PAU 2026 se conocerán el 11 de junio con la publicación de las notas y el 2 de julio tendrá lugar la primera adjudicación de plazas.

Las notas de corte en la primera adjudicación de plazas de la Universidad de Córdoba en la convocatoria de 2025 fueron las siguientes:

Administración y Dirección de Empresas: 8,770

8,770 Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 8,080

8,080 Biología: 10,244

10,244 Bioquímica: 11,967

11,967 Biotecnología : 12,148

: 12,148 Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,580

Ciencias Ambientales: 5,000

5,000 Cine y Cultura: 5,000

5,000 Cine y Cultura (online): 5,000

5,000 Derecho: 8,353

8,353 Educación Infantil: 8,163

8,163 Educación Infantil (Sagrado Corazón): 5,000

5,000 Educación Primaria: 9,090

9,090 Educación Primaria (Sagrado Corazón): 5,000

5,000 Educación Primaria (Itinerario bilingüe): 8,387

8,387 Educación Primaria + Estudios Ingleses: 10,132

10,132 Educación Social: 8,540

8,540 Enfermería : 12,666

: 12,666 Enología : 6,842

: 6,842 Enología + Ingeniería agroalimentaria y del medio rural : 8,206

: 8,206 Estudios Ingleses: 5,000

5,000 Filología Hispánica: 5,000

5,000 Física: 11,778

11,778 Fisioterapia: 12,228

12,228 Fisioterapia (Fisidec): 7,767

Una estudiante durante la PAU en Córdoba. / A.J.González

Gestión Cultural: 5,000

5,000 Historia: 5,000

5,000 Historia + Historia del Arte: 11,450

11,450 Historia del Arte: 5,000

5,000 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,374

8,374 Ingeniería Civil: 6,482

6,482 Ingeniería Civil (Semipresencial): 6,400

(Semipresencial): 6,400 Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 6,712

6,712 Ing. Civil + Ing. Recursos Energéticos y Mineros: 5,000

5,000 Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000

5,000 Ingeniería Eléctrica: 5,221

5,221 Ingeniería de la Energía de Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000

5,000 Ingeniería Electrónica Industrial: 7,170

7,170 Ingeniería Forestal: 6,270

6,270 Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural + Ing. Forestal: 8,080

8,080 Ingeniería Informática: 10,305

10,305 Ingeniería Mecánica: 9,992

9,992 Matemáticas y Filosofía: 11,132

11,132 Medicina: 13,260

13,260 Nutrición Humana y Dietética: 10,780

10,780 Psicología: 11,577

11,577 Química: 9,418

9,418 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,549

5,549 Traducción e Interpretación Francés: 5,000

5,000 Traducción e Interpretación Francés + Filología: 10,122

10,122 Traducción e Interpretación Inglés: 7,830

7,830 Traducción e Interpretación Inglés + Estudios Ingleses: 8,019

8,019 Traducción e Interpretación Inglés + Filología: 11,143

11,143 Turismo: 5,000

Turismo (Itinerario Bilingüe) : 5,000

: 5,000 Veterinaria: 12,470