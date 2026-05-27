ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva
Medicina parte, una vez más, como la carrera con mayor nota de acceso: 13,260 en la primera adjudicación de plazas del curso 2025-2026
La prueba de acceso a la universidad (PAU) ya está aquí y los estudiantes de segundo de Bachillerato de la provincia de Córdoba apuran estos días los preparativos para la anteriormente conocida como Selectividad y que este año se celebra el 2, 3 y 4 de junio.
La de 2026 será la Selectividad en la que se compruebe si el nuevo modelo de examen –establecido el año pasado y que incluye preguntas de carácter competencial- mantiene la tendencia de rebajar las notas de corte de acceso a los grados universitarios que se observó en la última convocatoria, y en la que, por ejemplo, la nota de corte de Medicina en la primera adjudicación de plazas pasó de 13,436 a 13,260.
Así, entre los diferentes aspectos a tener en cuenta para el examen, hay una cifra que prácticamente todos los estudiantes tienen como referencia: la nota de corte del grado que quieren cursar en la universidad, y que parte de la nota de acceso en la primera adjudicación de plazas en la Selectividad del año anterior.
Las carreras más demandadas en la UCO
En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.
Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).
Notas de corte en la UCO
Como es habitual, la nota de corte en la primera adjudicación es la referencia para saber que cifra deben superar los estudiantes para acceder sin problemas a la carrera de su elección, pero hay que puntualizar que en la mayoría de los casos, salvo en los grados más demandados, la nota de corte final se reduce conforme se suceden la segunda y tercera adjudicación de plazas.
Los resultados de la PAU 2026 se conocerán el 11 de junio con la publicación de las notas y el 2 de julio tendrá lugar la primera adjudicación de plazas.
Las notas de corte en la primera adjudicación de plazas de la Universidad de Córdoba en la convocatoria de 2025 fueron las siguientes:
- Administración y Dirección de Empresas: 8,770
- Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 8,080
- Biología: 10,244
- Bioquímica: 11,967
- Biotecnología: 12,148
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,580
- Ciencias Ambientales: 5,000
- Cine y Cultura: 5,000
- Cine y Cultura (online): 5,000
- Derecho: 8,353
- Educación Infantil: 8,163
- Educación Infantil (Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Primaria: 9,090
- Educación Primaria (Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Primaria (Itinerario bilingüe): 8,387
- Educación Primaria + Estudios Ingleses: 10,132
- Educación Social: 8,540
- Enfermería: 12,666
- Enología: 6,842
- Enología + Ingeniería agroalimentaria y del medio rural: 8,206
- Estudios Ingleses: 5,000
- Filología Hispánica: 5,000
- Física: 11,778
- Fisioterapia: 12,228
- Fisioterapia (Fisidec): 7,767
- Gestión Cultural: 5,000
- Historia: 5,000
- Historia + Historia del Arte: 11,450
- Historia del Arte: 5,000
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,374
- Ingeniería Civil: 6,482
- Ingeniería Civil (Semipresencial): 6,400
- Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 6,712
- Ing. Civil + Ing. Recursos Energéticos y Mineros: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000
- Ingeniería Eléctrica: 5,221
- Ingeniería de la Energía de Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000
- Ingeniería Electrónica Industrial: 7,170
- Ingeniería Forestal: 6,270
- Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural + Ing. Forestal: 8,080
- Ingeniería Informática: 10,305
- Ingeniería Mecánica: 9,992
- Matemáticas y Filosofía: 11,132
- Medicina: 13,260
- Nutrición Humana y Dietética: 10,780
- Psicología: 11,577
- Química: 9,418
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,549
- Traducción e Interpretación Francés: 5,000
- Traducción e Interpretación Francés + Filología: 10,122
- Traducción e Interpretación Inglés: 7,830
- Traducción e Interpretación Inglés + Estudios Ingleses: 8,019
- Traducción e Interpretación Inglés + Filología: 11,143
- Turismo: 5,000
- Turismo (Itinerario Bilingüe): 5,000
- Veterinaria: 12,470
Fechas clave de la Selectividad en Córdoba
Este es el calendario de la convocatoria ordinaria de la PAU en Córdoba:
- 2, 3 y 4 de junio: celebración de las pruebas
- 11 de junio: publicación de las notas
- Del 12 al 22 de junio: solicitud de plaza
- 2 de julio: adjudicación de plazas
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