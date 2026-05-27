PAU 2026
El copiar se va a acabar: la Universidad de Córdoba hará "barridos selectivos" para detectar dispositivos no autorizados durante la Selectividad
La medida, en coordinación con la Junta de Andalucía, contempla el uso de herramientas tecnológicas en las sedes de los exámenes
El copiar se va a acabar. Este es, al menos, el propósito de las universidades públicas de Andalucía, entre las que se encuentra la Universidad de Córdoba (UCO). Los centros educativos de educación superior, en coordinación con el Gobierno andaluz, han determinado que, "para articular de la manera más garantista posible la celebración de la PAU (Selectividad) en el territorio del Distrito Único Andaluz", van a llevarse a cabo "barridos selectivos para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba", informan en una nota de prensa. De esta manera, se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU con el fin de "preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso".
Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que "el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas" en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26.
Prohibidos los teléfonos móviles, audífonos y relojes electrónicos
En este sentido, se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía "prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica".
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