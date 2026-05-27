CCOO critica que Córdoba entolde la Feria mientras los colegios siguen sin sombra ante el calor

El sindicato de enseñanza de CCOO de Córdoba tira de ironía para aplaudir, por una parte, la instalación de toldos por parte del gobierno local en la Feria de Córdoba, y lamentar, por otra parte, que a pesar del intenso calor que hace ya estos días "los niños cordobeses sigan sin tener sombras" en los patios, "ni medidas de climatización" en sus colegios. El sindicato hace esta denuncia, el mismo día que el Ayuntamiento de la capital ha informado de su intención de regularizar todos los sistemas de climatización de los 73 colegios cordobeses, incluidos los splits adquiridos por las ampas ante la inacción de las administraciones.

De este modo, CCOO felicita al Ayuntamiento de Córdoba por instalar toldos que producen "una bajada de hasta 18 grados centígrados”, según un informe municipal, pero añaden: "Lo que ya no nos parece tan bien es que el alcalde, José María Bellido, priorice la adopción de medidas de climatización en la Feria mientras en muchos colegios cordobeses los niños y niñas sufren los rigores del sofocante calor cordobés porque el Ayuntamiento aún no ha adoptado las medidas de climatización necesarias”.

Los colegios "siguen sin estar preparados" ante un episodio de calor excepcional

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra, denuncia que el Ayuntamiento haya tenido todo un curso para planificar y llevar a cabo las medidas de climatización necesarias para reducir el calor en las aulas y patios de los colegios públicos cordobeses, pero "ha llegado mayo, ha llegado un episodio de calor excepcional -que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se extenderá más allá de esta semana- y los colegios siguen sin estar preparados para aliviar las altas temperaturas”.

Toldos en El Arenal, en la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Más rédito el entoldado de Feria

Para CCOO, “es evidente que el entoldado de la Feria le da más rédito al alcalde que el entoldado de los patios de los colegios, o la adaptación de los equipos de climatización de los mismos para aliviar el estrés térmico de miles de niños y niñas. La feria es negocio, los colegios públicos, no. Está clara la prioridad para el alcalde”, afirma este responsable sindical.

En último lugar, desde CCOO piden al alcalde que agilice estas medidas en los colegios y les dé "la misma agilidad y eficacia que ha dado al entoldado de la Feria, antes de que en los colegios la fiesta acabe mal por los riesgos que el calor supone para la salud de los y las menores y de los y las profesionales que trabajan en los centros”.