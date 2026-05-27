Los arqueólogos retoman la excavación en las obras de la facultad de Derecho en busca de más tumbas

La empresa Rusafa Arqueología, encargada de las excavaciones en la Facultad de Derecho de Córdoba, ha reanudado hace unas semanas los trabajos en el solar donde se va a construir el nuevo edificio para la ampliación del centro. La Universidad de Córdoba tiene previsto levantar un anexo en Puerta Nueva, en el jardín de entrada de la puerta principal, con el fin de resolver los problemas de espacio actuales, en el que se ubicarán aulas, despachos y una conserjería. Después de los sondeos y la primera parte de la excavación, ha dado comienzo la segunda fase, con la apertura del perímetro en el que el año pasado se localizó una necrópolis medieval islámica.

En la primera fase, se detectaron cuatro enterramientos, aunque el jefe de la excavación, Rafael Clapés, espera localizar más tumbas en esta zona. "Estamos investigando si hay más tumbas, en principio, parece que sí hay más, pero todavía hay que excavarlas", ha informado.

Perímetro donde se están llevando a cabo las excavaciones, frente a la Facultad de Derecho de Córdoba. / Chencho Martínez

Según la información facilitada por Rufasa Arqueología, en esta etapa se ha procedido en primer lugar a delimitar la zona de necrópolis que se documentó en enero de 2025 y que ocupa todo el solar en el que se está actuando. Una vez delimitada toda la necrópolis, ha dado comienzo la excavación de las cuatro tumbas que se habían detectado, una tarea minuciosa en la que el personal de Rusafa Arqueología está inmerso en este momento. En esos enterramientos, los individuos se encuentran inhumados según el rito musulmán, es decir, "dispuestos en decúbito lateral derecho sobre la fosa practicada en el terreno y con la cara hacia el sureste, en dirección a La Meca".

Excavaciones arqueológicas de la necrópolis hallada en las obras de la Facultad de Derecho en Córdoba. / Chencho Martínez

La cronología completa se cerrará una vez se complete la excavación de todos. Hasta el momento, se sabe que los primeros restos datan de época califal, en torno al siglo X-Xl.

La Facultad de Derecho estaba situada a extramuros de la Córdoba de entonces, fuera de la muralla de la Ajerquía. En época califal, era ahí donde se ubicaban los arrabales de la ciudad y los enterramientos, alejados de la ciudad propiamente dicha.