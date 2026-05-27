Operarios de Adif están instalando este miércoles el rótulo definitivo que da nombre a la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita. Aunque desde septiembre, la estación de AVE de la capital cordobesa tenía ya un rótulo provisional con la nueva designación en recuerdo del primer alcalde democrático de Córdoba (antes de ella la estación se llamaba simplemente Córdoba Central), no ha sido hasta esta semana cuando se ha empezado a colocar la rotulación definitiva.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de junio el anuncio del Ministerio de Transporte sobre el cambio de denominación del nombre de la estación de trenes de la ciudad, después de que se tuviera en cuenta una iniciativa popular liderada por el Colectivo Prometeo, del que el propio Julio Anguita formó parte. En concreto, hay que remontarse a 2024, cuando esta entidad promovió como iniciativa popular que la estación del AVE de Córdoba llevara el nombre del exalcalde de la ciudad entre 1979 y 1986. Se recogieron más de 5.000 firmas y el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba respaldó formalmente la petición con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto Vox.

Adif instala el rótulo definitivo de la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita / Chencho Martínez

Inauguración en septiembre

En la inauguración de la nomenclatura, el pasado 16 de septiembre, se acercaron a la plaza de las Tres Culturas numerosos cordobeses convirtiendo el evento en un homenaje póstumo al que exalcalde fallecido a los 78 años de edad el 16 de mayo de 2020. Además, estuvieron presentes en el acto la familia de Anguita y una representación de cargos públicos y simpatizantes de Izquierda Unida y PSOE. En aquel momento fueron las hijas de Anguita, Ana y Carmen, y su viuda Agustina Martín las que descubieron un gran cartel que se instaló de manera provisional frente a la entrada principal de la estación.

Cordobeses anónimos se dieron cita el día de la colocación del cartel provisional en la estación Córdoba-Julio Anguita. / CÓRDOBA

Nueva señalética

La empresa pública Adif sacó a licitación los trabajos para instalar una nueva señalética para la estación de trenes de Córdoba por un importe de 165.988,41 euros, impuestos incluidos, y el plazo para la realización de las obras es de dos meses. En total, serán sustituidos los cinco rótulos instalados actualmente en las fachadas y andenes de la estación, con el objetivo de adaptarlos a la nueva denominación. También se cambiarán los elementos gráficos de los carteles que hay colgados en el interior del recinto.