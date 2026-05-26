La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los premios de las casetas de la feria, la violenta pelea en una hamburguesería en El Arenal y las reacciones de los caseteros a los toldos centran la información vespertina
La Feria de Córdoba llega a su ecuador y es el momento de conocer las casetas premiadas de este año. La Bodega de PTV ha recibido un doble reconocimiento por parte del Ayuntamiento y se ha alzado con el galardón a mejor caseta. Otros cinco recintos completan el podio por su decoración y ambiente. Por otra parte, una violenta pelea en una hamburguesería en El Arenal durante la pasada madrugada, grabada en vídeo por el público, ha dejado una persona herida. Las imágenes han circulado rápidamente por la red y han llegado, prácticamente, a todos los teléfonos cordobeses. Por último, ponemos el foco en una de las novedades de la Feria 2026, los toldos del recinto ferial. Los caseteros reconocen que la sombra se agradece, favorece el paso de público y anima el ambiente desde más temprano, pero coinciden en que la medida sigue siendo insuficiente y reclaman más agua, nebulización y riego del albero para acabar con el calor.
- El Ayuntamiento decide cuáles son las mejores casetas de la Feria de Córdoba: estas son las ganadoras
- "¡Te voy a matar!": un violento altercado en una hamburguesería de la Feria deja un herido leve
- "Por esta calle antes no pasaba nadie": los toldos de la Feria impulsan las ventas de las casetas, pero el calor sigue mandando
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba incumple la regla de gasto y Bellido plantea aplazar inversiones para cuadrar las cuentas
- El Ayuntamiento inicia la obra de mejora del acerado del centro comercial La Sierra con fondos del PFEA
- La candidatura de Córdoba a sede de la autoridad de investigación de accidentes despierta el interés del Gobierno
- Oposiciones en Córdoba para 18 puestos de informador tributario: detalles, requisitos y plazo para las solicitudes
Feria de Córdoba
- Las recepciones llenan de ambiente el martes de la Feria de Córdoba en El Arenal
- La Policía Local arresta a un individuo por maltrato a su pareja en el lunes de Feria
- Código Infarto: así salva vidas el protocolo de emergencia cardiaca de Cruz Roja
- Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal
Provincia
- El investigador prieguense Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026: "Gracias por poder ser altavoz para inspirar a los jóvenes"
- El juez impone el alejamiento a la mujer detenida en Luque por lesionar a un mayor de 70 años
Deportes
Cultura
- La Orquesta de Córdoba publica la lista provisional para su bolsa de trabajo: 133 admitidos y 75 excluidos
España
- Las sospechas contra Zapatero surgieron en 2024 al aparecer en un chat de empresarios imputados como "Z" o el "Zorro"
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
- Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: 'A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos