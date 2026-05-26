La Feria de Córdoba llega a su ecuador y es el momento de conocer las casetas premiadas de este año. La Bodega de PTV ha recibido un doble reconocimiento por parte del Ayuntamiento y se ha alzado con el galardón a mejor caseta. Otros cinco recintos completan el podio por su decoración y ambiente. Por otra parte, una violenta pelea en una hamburguesería en El Arenal durante la pasada madrugada, grabada en vídeo por el público, ha dejado una persona herida. Las imágenes han circulado rápidamente por la red y han llegado, prácticamente, a todos los teléfonos cordobeses. Por último, ponemos el foco en una de las novedades de la Feria 2026, los toldos del recinto ferial. Los caseteros reconocen que la sombra se agradece, favorece el paso de público y anima el ambiente desde más temprano, pero coinciden en que la medida sigue siendo insuficiente y reclaman más agua, nebulización y riego del albero para acabar con el calor.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Feria de Córdoba

Provincia

Deportes

Cultura

Noticias relacionadas

España