Continúa la Feria de Córdoba tras un lunes que trascurrió con calma en las primeras horas y se fue animando en el 'tardeo'. Fue, además, la jornada de las recepciones institucionales en las distintas casetas. Por otra parte, aunque sin salir de El Arenal, los mayores también tuvieron ayer su momento de gloria y disfrute. Muchos regresaron a la Feria después de años entre la nostalgia y la ilusión de volver a disfrutar de la fiesta con otra compañía y de una manera diferente aunque igual de especial. Por último, la Feria ha sido también el escenario idóneo para sellar la unión de la industria de la moda flamenca cordobesa que se agrupa en La Hebra, un nuevo movimiento impulsado por diseñadores, peluqueros y maquilladores para poner en valor la belleza 'made in Córdoba'.

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