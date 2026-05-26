Altas temperaturas
Los termómetros urbanos superan ya los 40 grados en Córdoba, que se prepara para días aún más calurosos
Los dispositivos de calle de la avenida de Libia han marcado este martes temperaturas de hasta 42 grados centígrados poco antes de las cinco de la tarde
La subida de las temperaturas registrada en los últimos días en Córdoba ha dejado este martes por la tarde una de las primeras imágenes llamativas de la temporada, la de termómetros urbanos por encima de los 40 grados.
En la avenida de Libia, algunos de estos dispositivos han llegado a marcar hasta 42 grados poco antes de las 17.00 horas. El registro, aunque impactante para un mes de mayo, debe interpretarse con cautela, ya que los termómetros de calle no siempre reflejan la temperatura oficial del aire.
La Aemet esperaba para este martes una máxima de 36 grados en Córdoba capital, una marca ya elevada para el mes de mayo, pero inferior a la registrada por estos paneles urbanos.
Por qué los termómetros de la calle marcan más temperatura
Los termómetros instalados en la vía pública, en muchos casos, reciben radiación solar directa, se encuentran junto al asfalto o carecen de una protección adecuada frente al calor acumulado en el entorno urbano. En pleno verano, durante los días más calurosos, no es extraño que algunos termómetros urbanos en Córdoba lleguen incluso a marcar cifras cercanas a los 50 grados, especialmente cuando están expuestos al sol.
En definitiva, estos dispositivos no cumplen necesariamente con los criterios técnicos empleados por los organismos meteorológicos para medir la temperatura oficial. Aun así, estas lecturas sirven como una señal clara para los cordobeses, el calor ya está aquí y aún veremos subir más los termómetros.
Córdoba rozará los 40 grados en los próximos días
Las previsiones meteorológicas manejadas para los próximos días sitúan a Córdoba en una tendencia de temperaturas muy altas, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados durante el primer fin de semana de junio.
Estas son las temperaturas previstas hasta el domingo 7 de junio:
Martes 26 de mayo: 36° / 16°
Miércoles 27 de mayo: 38° / 15°
Jueves 28 de mayo: 37° / 16°
Viernes 29 de mayo: 38° / 18°
Sábado 30 de mayo: 38° / 18°
Domingo 31 de mayo: 39° / 19°
Lunes 1 de junio: 39° / 19°
Martes 2 de junio: 38° / 19°
Miércoles 3 de junio: 38° / 18°
Jueves 4 de junio: 39° / 18°
Viernes 5 de junio: 39° / 19°
Sábado 6 de junio: 40° / 19°
Domingo 7 de junio: 40° / 19°
Ante este escenario, conviene extremar la precaución en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y vecinos con problemas de salud. Córdoba vuelve a mirar al termómetro, y todo apunta a que los próximos días exigirán prudencia frente al calor extremo.
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