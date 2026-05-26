Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra

A la empresa Agropecuaria Lucena SL citada en el auto de la Audiencia Nacional del caso Zapatero se suma ahora una segunda conexión cordobesa con el entramado de empresas atribuido a Julio Martínez, el empresario amigo del expresidente Zapatero, para encauzar las comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. Se trata del Instituto Halal, la entidad sin ánimo de lucro de referencia en certificación halal, formación especializada y asesoramiento en normativa halal a nivel internacional, radicada en Córdoba y creada en 1998 por la Junta Islámica.

El Instituto Halal aparece como una de las empresas clientes de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, en un excel dentro del sumario del caso Plus Ultra. Se trata de un documento que el expresidente del Gobierno habría remitido a su amigo con el nombre, el correo electrónico, la empresa y el cargo de una serie de personas, que eran según los investigadores supuestos receptores de los informes de Análisis Relevante. Hasta la fecha, el expresidente ha mantenido que no conocía quiénes eran los clientes y que no formaba parte de esta sociedad.

En su momento, el Ayuntamiento de Córdoba se vinculó con el Instituto Halal para la creación del llamado clúster halal que busca posicionar desde 2017 a la ciudad como nodo estratégico en el mercado musulmán.

Dónde aparece el Instituto Halal

El Instituto Halal aparece en ese documento de Excel vinculado con dos empresarios: Tomás Guerrero y Camilo Ibrahim. El primero de ellos es director de la sede del Instituto Halal en Madrid y la UDEF le atribuye un papel relevante en la trama, que también recoge el auto del juez Calama. Por su parte, Camilo Ibrahim es un empresario venezolano y uno de los socios históricos del entorno accionarial de Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Conexión de Tomás Guerrero con la trama

Tanto la UDEF como el auto recogen que el expresidente organizó una reunión de su socio con Tomás Guerrero el 26 de enero de 2021 en un restaurante madrileño con la idea de expandir sus negocios a Oriente Próximo a rravés de la apertura de una filial en Dubái para derivar fondos. Esa sería la tarea de Tomás Guerrero, que además de su vinculación con el Instituto Halal es también, según avanzaba ABC, mánager de Halal Trade & Marketing Center y militante del PSOE de Getafe.

Al día siguiente a esa reunión, dice el auto, Tomás Guerrero envió un correo electrónico a Julio Martínez detallándole la documentación necesaria para la constitución de la sociedad en Dubái, "según lo conversado ayer". Asimismo, le puso en contacto con los responsables de la zona franca, a fin de poder establecerse en el aeropuerto de Dubái. En un breve lapso temporal, Tomás Guerrero remitió otro correo electrónico en el que concreta con mayor detalle aspectos como el posible nombre de la sociedad, siendo finalmente denominada Landside Dubai, Fzco, y que estaría participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica.

Conclusiones del juez en su auto

La UDEF asegura que la reserva del restaurante la hizo "un empleado de José Luis Rodríguez Zapatero" por lo que infieren que las órdenes partieron necesariamente de él. Por su parte, el juez Calama apunta en su auto: «Nos encontramos ante un contrato suscrito entre Plus Ultra e Idella el 19.01.2021, por el que Idella cobraría el 1% del rescate público, esto es, 530.000 euros; la celebración el día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% en Dubái, Landside, Dubai Fzco; y un plan de negocios de fecha 03.03.2021 para la sociedad Landside Middle East Ezco, donde se prevén unas ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero.