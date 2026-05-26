Satse denuncia una nueva agresión a un enfermero en las Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba

El sindicato de enfermería Satse Córdoba ha denunciado públicamente una nueva agresión física a un profesional sanitario ocurrida, según su relato, en la madrugada del pasado 22 al 23 de mayo en la Unidad de Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba.

Según ha trasladado el sindicato de enfermería, un paciente que había acudido al servicio de Urgencias “le propinó tres puñetazos en la cara a un enfermero”, y lo hizo “sin mediar palabra y con una violencia inusitada”. Siempre según Satse, el enfermero agredido fue atendido de inmediato por sus compañeros del propio servicio tras la agresión.

El sindicato de enfermería sostiene que la contundencia de los golpes obligó a tramitar una baja laboral inmediata, tanto por las lesiones sufridas como por el “temor y ansiedad” derivados de lo ocurrido.

Condena en un juicio rápido, según Satse

Satse afirma además haber tenido conocimiento de que el presunto agresor “ya ha sido condenado” tras la celebración, al día siguiente, de un juicio rápido condenatorio.

La organización considera que esa resolución debe servir, en sus palabras, como “ejemplo disuasorio” para quienes no respeten “las más mínimas reglas de convivencia, buen comportamiento y correcto uso de la sanidad pública”.

Edificio del Hospital Reina Sofía con vistas desde Urgencias. / Satse Córdoba

El sindicato de enfermería vincula estas agresiones a la presión asistencial

En su comunicado, Satse insiste en que “nada justifica una agresión” y vuelve a señalar factores como las plantillas deficitarias, la presión asistencial, las demoras y la masificación como causas que, a su juicio, están detrás de muchas de las agresiones que sufren los sanitarios, especialmente en los servicios de Urgencias.

El sindicato de enfermería reclama también a la ciudadanía que acude a estos dispositivos, “más aún en épocas de gran afluencia como puede ser la semana de Feria”, una actitud “cívica y respetuosa” hacia los profesionales.

Satse subraya que los trabajadores sanitarios “se desviven las 24 horas del día por atenderlos lo mejor que pueden con los medios que tienen a su disposición” y pide que no se les haga responsables “de las carencias del sistema sanitario”.

Concentración este 27 de mayo

Como muestra de repulsa y en apoyo al profesional agredido, Satse ha convocado una concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía para el próximo miércoles 27 de mayo a las 11.00 horas.