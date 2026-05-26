Pedro Sánchez defiende la candidatura de Luis Planas a la FAO en la sede del organismo en Roma

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este martes la candidatura de su ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el discurso que pronunció en la sede de este organismo en Roma.

Tras destacar el compromiso de España con la acción multilateral y por un multilateralismo "renovado, eficaz e inclusivo, con Naciones Unidas en el centro", Sánchez afirmó que su país "tiene la fuerza de los hechos y también el liderazgo de las personas".

"Por eso presentamos a un sólido candidato a presidir esta organización como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas", afirmó, ante el propio aludido, presente en el acto.

También recordó Sánchez el apoyo de España a la renovación del mandato del presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el español Álvaro Lario, del que elogió su "excelente" labor para facilitar el acceso a recursos a los países que lo necesitan.

"Estoy seguro de que ambos candidatos representan los valores de la mayoría de los países aquí presentes en esta sala", manifestó el mandatario español en el discurso pronunciado en la sesión de alto nivel celebrada hoy en la FAO con motivo de la "Rome Nutrition Week", que contó con la presencia, entre otros, del actual director general de la FAO, Qu Dongyu, y de la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindey McCain.

Ayuda al desarrollo

En su discurso, el presidente del Gobierno destacó que, en 2025, España aumentó un 13 por ciento la partida de ayuda al desarrollo mientras el conjunto de la ayuda global cayó un 23 %, "el mayor descenso de la historia. España da un paso adelante cuando, por desgracia, hay muchos países que dan un paso atrás".

Para ilustrar el compromiso de su Gobierno con la salud, la seguridad alimentaria global, la nutrición y la acción humanitaria recordó que España ha destinado 320 millones en los últimos dos años a proyectos de seguridad alimentaria junto con Cruz Roja y Unicef en Palestina, Líbano, Mali, Venezuela o Haití.

Sánchez también resaltó la acogida del centro logístico de Programa Mundial de Alimentos, ubicado en Las Palmas (Islas Canarias) que "es esencial en todas las operaciones de ayuda en África Occidental y Sahel", así como el coliderazgo, junto a Brasil, de la Alianza Global contra el hambre y la pobreza.

La candidatura del español Luis Planas a la Dirección General de la FAO ha provocado el malestar del Gobierno de Italia, que defiende para este puesto a Maurizio Martina, actual vicedirector del organismo, exsecretario del Partido Demócrata y ministro de Agricultura italiano entre 2014 y 2018.

De hecho, Italia ha expresado a la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), que desempeña Chipre en el primer semestre de este año, su perplejidad ante la candidatura de Planas, que califican de incomprensible, y recuerda que España ya cuenta con un representante al frente de una agencia de la ONU en Roma, en concreto el director del FIDA.

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Pedro Sánchez se encuentra en Roma donde, además del acto de la FAO, se reunirá mañana miércoles con el papa León XIV en el Vaticano.