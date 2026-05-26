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Ayuntamiento de Córdoba

La Orquesta de Córdoba publica la lista provisional para su bolsa de trabajo: 133 admitidos y 75 excluidos

El Consistorio cordobés abre un periodo de alegaciones para corregir el listado de candidatos para cubrir las vacantes de oboe, fagot-contrafagot, trombón, tuba, trombón bajo, percusión, piano y contrabajo tutti

Orquesta de Córdoba.

Orquesta de Córdoba. / Chencho Martínez

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

La sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público este martes el listado provisional de aspirantes admitidos y excluídos para participar en las pruebas para la creación de una bolsa de trabajo para la cnbertura de las contrataciones temporales que puedan producirse en el Consorcio Orquesta de Córdoba. Ahora se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde mañana miércoles, para que se puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión o su no inclusión expresa. Transcurrido dicho plazo de diez días hábiles, se dictará resolución definitiva.

En total son 133 músicos los que forman parte de estos listados provisionales, mientras que hay 75 personas más que de momento están excluidos de los mismos. En concreto, hay 25 personas admitidas para oboe-corno inglés en la categoría de ayuda de solista; 8 para fagot-contrafagot en la categoría de ayuda de solista; 23 para trombón, 22 de tuba, 15 para trombón bajo, 22 para percusión, 11 de piano-celesta y 7 más para contrabajo tutti.

Orquesta de Cordoba Gran Teatro 1 de enero

Concierto de la Orquesta de Córdoba. / Victor Castro Fernández / COR

75 excluidos

En total han sido excluidas de este listado provisional 75 personas. Las causas para la exclusión han sido diversas, desde presentar la documentación fuera de plazo, hasta faltar en el anexo información debidamente cumplimentada, o faltar DNI, NIE o Pasaporte en vigor, hasta falta de permiso de residencia y trabajo en España, en el caso de aspirantes extracomunitarios, entre otros.

Noticias relacionadas y más

La documentación debe ser enviada a la sede electrónica o física del Ayuntamiento de Córdoba acorde a las bases o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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