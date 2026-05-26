Nieto agita el caso Zapatero: «¿Qué habría pasado si se conoce en plena campaña andaluza?»

El consejero en funciones de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha pedido a quienes atacan a la justicia y acusan a los jueces de practicar el lawfare (guerra judicial) que se planteen qué hubiera ocurrido si la investigación del caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se hubiera conocido durante las elecciones andaluzas. "¿Qué hubiese pasado si eso hubiera ocurrido así?", ha planteado Nieto este martes en Córdoba después de recordar que el expresidente ha sido una de las personas que más ha intervenido en los mítines del PSOE en Andalucía durante la campaña.

En este sentido, el consejero de Justicia ha reconocido que, aunque tenían ya alguna sospecha, no podían sospechar la gravedad de los hechos recogidos en su auto por el juez Catalá, un trabajo "tremendamente objetivo y técnicamente impecable". Además, ha insistido en la necesidad de dejar trabajar a la justicia y de que se respete la presunción de inocencia, aunque también ha dicho que tenemos la obligación de sacar conclusiones sobre los hechos investigados que son "realmente preocupantes". Asimismo, ha lamentado que una persona con la imagen y la trayectoria de Rodríguez Zapatero se vea involucrado en este caso es algo "poco edificante y muy negativo para el conjunto de España".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido y el consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, visitan las obras que han comenzado este martes junto al CC La Sierra de Córdoba. / Chencho Martínez

Los hechos que quedan "claros" para Nieto

Para Nieto es en ese auto se deja claro, por un lado, que ha habido un grupo de personas que se han aprovechado de "un narcoestado o de un estado en el que la corrupción se ha convertido en en algo sistémico" como Venezuela, que "necesitaba canales de distribución" del petróleo, el oro o las piedras preciosas; y por otro, que ha habido recursos del Gobierno de España que "se han puesto a disposición de personas que evidentemente no debían haberlos recibido, como por ejemplo Plus Ultra, que lo que ha recibido más parece una mordida que un rescate".

Oficina antifraude de Andalucía

Por último, ha aplaudido el trabajo de los medios de comunicación que está evitando "la estrategia habitual de la tinta del calamar y de que el caso sea más conocido por el nombre del juez que por el del responsable de de esa causa", y ha asegurado que en Andalucía la Oficina antifraude de Andalucía o el centro de de denuncia interno de la Junta de Andalucía, que están funcionando de "una manera impecable" para evitar que se produzcan casos como este.