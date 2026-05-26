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Sucesos

Un motorista resulta herido tras sufrir una colisión con un taxi en la avenida de América en Córdoba

La víctima ha quedado inconsciente y ha sido trasladada al hospital por una ambulancia del 061

Un motorista yace herido en el suelo este martes en la avenida de América, tras una colisión con un taxi.

Un motorista yace herido en el suelo este martes en la avenida de América, tras una colisión con un taxi. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un motorista ha resultado herido este martes en Córdoba después de sufrir una colisión con un taxi en la avenida de América, a la altura de la intersección con Los Mozárabes. El servicio de Emergencias 112 Andalucía indica que, de acuerdo con las primeras informaciones aportadas por los testigos del accidente, la víctima ha quedado inconsciente.

Finalmente, una ambulancia del 061 se ha desplazado hasta el lugar para trasladar a este conductor a un centro hospitalario. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.55 horas, en un enclave que registra una alta densidad de tráfico por tratarse de una arteria principal de la ciudad y por estar localizado muy próximo a las estaciones de tren y de autobús.

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Una ambulancia traslada al motorista herido este martes en la avenida de América.

Una ambulancia traslada al motorista herido este martes en la avenida de América. / CÓRDOBA

Efectivos policiales y sanitarios

Emergencias 112 Andalucía indica que hasta la avenida de América se han desplazado efectivos de la Policía Local y sanitarios, que han sido movilizados para atender lo ocurrido. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la víctima o acerca de las causas que han motivado esta colisión.

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