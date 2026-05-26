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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 26 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Actúa El Claus y su grupo

Actúa El Claus y su grupo / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Feria Nuestra Señora de la Salud

Actúa El Claus y su grupo y segunda jornada del Retablo de Baile

Se celebrará en la Caseta Municipal la segunda jornada del Retablo del Baile en Feria, con la actuación de las academias de Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar. Y por la noche, a las 21.30, concierto flamenco con el cantaor Juan Antonio El Claus y su grupo. También, como todos los días de la Feria, de 13.00 a 20.00 horas, estará abierto el paseo de caballos y enganches, que discurre en un único sentido, comenzando en el puesto de control situado en la calle Guadalquivir.

CÓRDOBA. Caseta Municipal.

Corredera, 8.

13.00, 15.30, 17.30 y 21.30 horas.

Presentación

‘La ciudad de las luces muertas’

Presentación de La ciudad de las luces muertas (Ediciones Destino), la obra con la que el autor andaluz David Uclés se ha alzado con la última edición del Premio Nadal 2026 que convoca Planeta. Marta Jiménez conducirá una charla con el escritor. Entradas disponibles en www.biblioteca.cordoba.es

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, 35.

20.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Vida’

Continúa la exposición fotográfica titulada Vida, de Gervasio Sánchez, que está comisariada por Gerardo Mosquera. Una muestra de 68 fotografías que recorren décadas de conflictos y la increíble capacidad de resistencia humana. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 10.00 a 20.30 horas.

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