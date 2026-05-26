Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 26 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 27 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
María González García
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores Salido Quintero
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Alfonso Cebrero Quesada
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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