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Iglesia católica

El excapellán del Córdoba CF, Antonio Jesús Morales, nombrado por el obispo nuevo vicario general de la diócesis de Córdoba

El sacerdote cordobés, con una intensa carrera eclesiástica que incluye su paso por el Vaticano, pasa a ser el número dos de la diócesis de Córdoba

Antonio Jesús Morales, nuevo vicario general de la diócesis de Córdoba.

Antonio Jesús Morales, nuevo vicario general de la diócesis de Córdoba. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha hecho público este martes 26 de mayo los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo Episcopal de la diócesis, entre los que destaca el muevo vicario general y moderador de la curia, Antonio Jesús Morales. Este sacerdote ocupaba hasta ahora el cargo de secretario canciller, puesto en el que será sustituido por Domingo Moreno, párroco-rector de la iglesia de San Pedro Apóstol de Córdoba, informa la diócesis en un comunicado.

El nuevo vicario general, cordobés de 46 años, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ha sido vicario judicial y ha trabajado en la Vicaría Judicial de Córdoba como defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico y Promotor de Justicia. Desde 2021 ejerció como oficial del dicasterio para el clero en el Vaticano, hasta que en 2025 fue nombrado canciller secretario general del Obispado de Córdoba. Además, en el 2018, Antonio Jesús Morales, entonces párroco de la Fuensanta, fue nombrado capellán del Córdoba CF, presidido en aquella época por Jesús León.

Como vicario general, Antonio Jesús Morales pasa a ser el número dos de la diócesis tras el obispo, con potestad ejecutiva y administrativa para la toma de decisiones y la gestión ordinaria.

Además, el obispo ha nombrado a Manuel Sánchez, párroco de Ntro. Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, vicario episcopal de Evangelización, y Francisco Jesús Granados, párroco de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, ha sido nombrado vicario episcopal de la ciudad.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández. / Víctor Castro

Toma de posesión

El nuevo vicario episcopal de la Campiña es el sacerdote Ángel Cristo Arroyo, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba, y Antonio Javier Reyes, párroco in solidum (moderador) de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Córdoba, ha recibido el encargo pastoral como vicario episcopal del Valle del Guadalquivir.

El sacerdote David Arellano, párroco de Ntra. Sra de la Anunciación de Belmez, permanece como vicario episcopal de la Sierra tras la renovación del Consejo Episcopal.

Noticias relacionadas y más

Este miércoles, 27 de mayo, tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos vicarios episcopales en un acto jurídico presidido por el obispo, en el que los nuevos vicarios realizan la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Después se celebrará la primera reunión del Consejo Episcopal renovado.

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