El doctor Álvaro Fidalgo, nuevo director médico de Miranza Clínica El Brillante en Córdoba

El grupo Miranza, especializado en oftalmología, ha informado en una nota de prensa del nombramiento del doctor Álvaro Fidalgo como nuevo director médico de la Clínica El Brillante, en sustitución de Antonio Fidalgo, quien hasta ahora desempeñaba esta responsabilidad.

Este cambio "responde al relevo generacional y a la necesidad de dar paso a una nueva generación de profesionales, garantizando al mismo tiempo la continuidad del modelo asistencial y la excelencia clínica que caracterizan a la clínica cordobesa", explica la clínica en una nota de prensa. El doctor Antonio Fidalgo "seguirá formando parte del equipo y mantendrá su actividad asistencial, aportando su amplia experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de su trayectoria".

Asimismo, este nombramiento "refleja la apuesta de Miranza por la promoción interna y el desarrollo del talento dentro de la organización, asegurando la máxima calidad asistencial y el avance continuo en innovación oftalmológica".

Especialista en cataratas, cirugía refractiva y córnea

El doctor Álvaro Fidalgo es especialista en cataratas, cirugía refractiva y córnea, vinculado a Miranza Clínica El Brillante desde 2016. Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba, realizó un fellowship en la Universidad de Emory, en Atlanta (Estados Unidos).

A lo largo de su carrera, Álvaro Fidalgo ha combinado su labor asistencial con una orientación hacia la mejora continua de los procesos clínicos y la atención al paciente. De esta manera, ha contribuido al fortalecimiento del equipo médico y a la consolidación de Miranza Clínica El Brillante como referente en su ámbito.

Una nueva etapa para "seguir impulsando la calidad asistencial"

Tras su reciente nombramiento, el Dr. Álvaro Fidalgo ha señalado que “asumo esta nueva etapa con el compromiso de seguir impulsando la calidad asistencial y el desarrollo de nuestro equipo médico. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo a los pacientes una atención cercana, especializada y basada en la innovación, manteniendo los estándares de excelencia que definen a Miranza”.

Por su parte, Ramón Berra, director general de Miranza, destaca que este nombramiento “responde a nuestra apuesta por el talento interno y por un modelo basado en la continuidad generacional, que nos permite seguir evolucionando sin perder nuestra esencia. La incorporación del doctor Álvaro Fidalgo a la dirección médica será clave para afrontar los retos futuros y seguir consolidando el posicionamiento del grupo”.