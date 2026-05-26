No es solo calor en la Feria: el aviso de Andalmet sobre ‘lo que se viene’ en Córdoba y aún no es verano

Córdoba no es ajena a una Feria de Nuestra Señora de la Salud con máximas de 40 grados y el recinto ferial de El Arenal hirviendo bajo el sofocante calor y los hirientes rayos ultravioleta. Sin embargo, este año, la capital vuelve a mirar al termómetro con una sensación incómoda: no es solo que haga calor, algo habitual en mayo en el Valle del Guadalquivir, sino que el calor llega con una persistencia poco propia de estas fechas.

A esto se añade un factor determinante, y es que el calor ha llegado, como se dice por tierras cordobesas ‘de golpe’ y sin avisar. Tras una primavera más que llevadera y un mes de mayo de temperaturas suaves, los termómetros se han disparado a marcas superiores a los 37 grados y amenazan con llegar a los 40º a final de semana.

En Córdoba, este panorama tiene una traducción es directa: calor fuerte desde mediodía, tardes muy exigentes y una sensación térmica que obliga a cambiar rutinas.

Al menos dos semanas de calor intenso

Desde el canal de meteorología de Andalmet advierten de que esta situación meteorológica podría prolongarse más allá de la Feria de Córdoba y que tanto la provincia como el resto de Andalucía podrían encadenar hasta dos semanas con temperaturas más propias de julio que de agosto.

Así, tanto la previsión de este canal como la de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros portales meteorológicos, apunta que la capital cordobesa se mantendrán abonada a máximas de entre 36 y 39 grados al menos durante la primera semana de junio.

Desde Andalmet aclaran que un día caluroso en mayo entra dentro de lo esperable; una sucesión de jornadas con temperaturas por encima de los 35 grados “ya es otra cosa” y no responde a un simple ‘arreón’ puntual de calor, a sino una situación prolongada que rompe la sensación de primavera y adelanta, de golpe, el paisaje térmico del verano.

Cambios de tiempo cada vez más extremos

Desde Andalmet insisten en que este tipo de episodios contribuyen a una percepción cada vez más extendida: los cambios bruscos y los episodios meteorológicos persistentes se han vuelto más visibles. Hace apenas unos meses, Andalucía encadenó temporales de lluvia y viento; ahora, la región entra en una fase de calor anómalo antes de junio.

La fuente de la entrada de la Feria sirve para refrescarse. / Manuel Murillo

¿Estamos ante la primera ola de calor de la temporada?

La pregunta es inevitable, pero la respuesta exige prudencia. Según la Aemet, “se considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Partiendo de este criterio, es difícil que se califique de ola de calor a los episodios de altas temperaturas que tienen lugar fuera del periodo canicular –como el que avanza Andalmet-, que es cuando se registran los días más cálidos del año. Además, desde la Aemet precisan que a la hora de calificar de ola de calor un episodio de temperaturas extremas, hay que tener en cuenta que los umbrales de temperaturas no son los mismos, por ejemplo, para Córdoba y Sevilla, que para municipios del norte de España.

Llega el calor intenso del verano a Córdoba / CÓRDOBA

Estas son las temperaturas que se esperan en Córdoba

A partir de las previsiones de diferentes fuentes meteorológicas, estas son las marcas que pueden vivir Córdoba hasta el domingo 7 de junio: