Hacemos Córdoba exige al alcalde que compre nuevos camiones para Sadeco y que contrate a 200 trabajadores.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que "ponga fin a la descapitalización que está sufriendo la empresa municipal” Sadeco tras años “sin inversiones suficientes en vehículos, maquinaria y personal”.

La coalición de izquierdas ha reclamado “la compra inmediata de nuevos camiones” para garantizar el servicio de recogida de residuos, advirtiendo además de que los vehículos que se incorporen “no pueden seguir siendo diésel”, apostando por una renovación de la flota basada en criterios de sostenibilidad mediante vehículos eléctricos o híbridos, explica este grupo político en una nota de prensa.

El renting, una "medida puntual" pero no una solución estructural

Desde Hacemos Córdoba han dado la "bienvenida a la llegada de los camiones de renting", aunque han insistido en que “el renting no puede ser la solución estructural a los problemas de Sadeco”. “Puede servir como medida puntual para aliviar la situación actual, pero la verdadera solución pasa por invertir y comprar nuevos camiones para la empresa municipal”, han señalado.

La coalición ha denunciado que “solo siete de los 18 camiones que debería tener funcionando Sadeco están prestando servicio por las noches”, una situación que han calificado de “auténtico despropósito” y que atribuyen directamente a “la falta de gestión y de apuesta por la empresa municipal por parte del alcalde y su equipo de gobierno”.

Sadeco, una empresa "referente" internacional que entra en "situación crítica"

En este sentido, Hacemos Córdoba ha recordado que Sadeco “ha sido históricamente una empresa referente a nivel nacional e internacional”, llegando a recibir numerosos reconocimientos por su gestión durante anteriores etapas. Sin embargo, consideran que actualmente la empresa “está entrando en una situación crítica” debido a “la inoperancia y la falta de planificación del Partido Popular”.

La coalición también ha criticado la inestabilidad en la dirección de la empresa, recordando que “en los últimos siete años Sadeco ha tenido cinco gerentes y tres presidentes”, algo que, según han señalado, “demuestra claramente que no es una prioridad para el alcalde”.

Ni un camión comprado por este gobierno municipal

Asimismo, Hacemos Córdoba ha denunciado que el gobierno municipal “no ha comprado ni un solo camión en todos estos años”, provocando “una pérdida constante de recursos y patrimonio en la empresa pública”, mientras se apuesta “por soluciones temporales que terminan debilitando aún más a Sadeco”.

“El resultado de esta falta de inversión es que muchos vecinos y vecinas se encuentran por las mañanas con la basura todavía sin recoger”, han señalado desde el grupo municipal, insistiendo en que “la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras de Sadeco no merecen un alcalde que no cree en lo público”.

Hacemos Córdoba exige al alcalde que compre nuevos camiones para Sadeco y que contrate a 200 trabajadores / CÓRDOBA

Además, la coalición ha exigido al alcalde que “cumpla con el compromiso adquirido en campaña electoral” e impulse “las 200 plazas comprometidas para reforzar la plantilla de la empresa municipal”, entendiendo que “sin personal suficiente y sin inversión es imposible garantizar un servicio de calidad”.

Compromisos para contratar a 200 nuevos trabajadores

Además, la coalición ha exigido al alcalde que “cumpla con el compromiso adquirido en campaña electoral” e impulse “las 200 plazas comprometidas para reforzar la plantilla de la empresa municipal”, entendiendo que “sin personal suficiente y sin inversión es imposible garantizar un servicio de calidad”.

Para Hacemos Córdoba, la política impulsada por el Partido Popular “está deteriorando la imagen de una empresa puntera” y responde a “una estrategia clara de debilitamiento de los servicios públicos que puede acabar derivando en procesos de privatización”.