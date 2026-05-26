Sucesos
Una colisión lateral entre un turismo y un camión deja tres heridos en la autovía A-4 a su paso por Córdoba
El accidente ha acontecido a la altura del kilómetro 401 y está provocando retenciones en el tráfico
Una colisión lateral entre un camión y un turismo acontecida en la mañana de este martes en Córdoba ha dejado tres personas heridas y retenciones en la autovía A-4, según informan el servicio de Emergencias 112 Andalucía y testigos presenciales a este periódico. Estas fuentes apuntan a la existencia de colas kilométricas en la Autovía del Sur, que habrían sido provocadas por el incidente.
Hay que recordar que se trata de una vía clave para la movilidad en la ciudad, para la conexión de diversas localidades de la provincia con la capital, así como para el tráfico entre el centro y norte de España con Andalucía.
El siniestro ha acontecido en torno a las 9.10 horas, a la altura del punto kilométrico 401, que se halla en las inmediaciones de los accesos a la capital. De acuerdo con las primeras informaciones facilitadas por los agentes actuantes al 112, tres personas han resultado heridas. En estos momentos, se desconoce si se trata de ocupantes del turismo o del camión.
Efectivos sanitarios y guardias civiles de Tráfico
Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico para atender lo ocurrido. Por ahora, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de las víctimas.
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
- Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: 'A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos
- Tres décadas del 'golpe directo' de ETA a la BRI X: el asesinato del sargento Ayllón en Córdoba