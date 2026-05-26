Una colisión lateral entre un turismo y un camión deja tres heridos en la autovía A-4 a su paso por Córdoba

Una colisión lateral entre un camión y un turismo acontecida en la mañana de este martes en Córdoba ha dejado tres personas heridas y retenciones en la autovía A-4, según informan el servicio de Emergencias 112 Andalucía y testigos presenciales a este periódico. Estas fuentes apuntan a la existencia de colas kilométricas en la Autovía del Sur, que habrían sido provocadas por el incidente.

Hay que recordar que se trata de una vía clave para la movilidad en la ciudad, para la conexión de diversas localidades de la provincia con la capital, así como para el tráfico entre el centro y norte de España con Andalucía.

El siniestro ha acontecido en torno a las 9.10 horas, a la altura del punto kilométrico 401, que se halla en las inmediaciones de los accesos a la capital. De acuerdo con las primeras informaciones facilitadas por los agentes actuantes al 112, tres personas han resultado heridas. En estos momentos, se desconoce si se trata de ocupantes del turismo o del camión.

Autovía A-4 a su paso por Córdoba. / A. J. González

Efectivos sanitarios y guardias civiles de Tráfico

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico para atender lo ocurrido. Por ahora, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de las víctimas.