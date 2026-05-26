La ciudad compite con Málaga
La candidatura de Córdoba a sede de la autoridad de investigación de accidentes despierta el interés del Gobierno de España
Técnicos del Ministerio de Transportes piden información jurídica y económica sobre la cesión de espacios en El Arcángel y cursarán una visita en los próximos días
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba más información sobre su propuesta para ser la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, y se espera que en los próximos días se curse una visita a la capital cordobesa por parte de los técnicos que evalúan las propuestas. Cabe recordar que dos ciudades, Córdoba y Málaga, compiten para ser sede del futuro organismo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere poner en marcha de forma inminente.
En concreto, los órganos de nueva creación que van a ocupar la sede central de la nueva agencia estatal son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, lo que se estima implicará entre 30 y 60 empleados.
Buena señal
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha interpretado que la petición de información por parte del Gobierno sobre esta cuestión es una señal del interés que ha despertado la candidatura cordobesa y ha deseado que finalmente la decisión recaiga en la ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba ha ofrecido espacio en el estadio municipal de El Arcángel para instalar la futura sede. Como dicho espacio está actualmente en bruto, se ha propuesto la ocupación provisional de los bajos del estadio que sí están remodelados, mientras se hace la obra. En este sentido, Bellido ha desvelado que los técnicos cursarán una visita al estadio para conocer la oferta municipal.
Asimismo, el alcalde ha explicado que el Ejecutivo central ha solicitado saber cuál sería la fórmula jurídica para la cesión de esas oficinas municipales y quién correría con el coste de la adaptación de las futuras dependencias, para lo que se está preparando un nuevo informe jurídico que estará listo en los próximos días.
Un proyecto y un espacio
El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ya anunció el pasado mes de abril la candidatura cordobesa, y en concreto se ofreció las dependencias libres de las que dispone el Ayuntamiento en el estadio municipal de El Arcángel, tanto en la parte baja, para crear espacios de cara al público, como en las plantas construidas, para las oficinas de este organismo. En concreto, el Ayuntamiento dispone todavía de 18.000 metros cuadrados disponibles y el Gobierno pide 2.300 para establecer oficinas, sala de reuniones, sala de prensa o salón de actos, así como aparcamiento.
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