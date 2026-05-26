Bellido prepara un plan económico para corregir el incumplimiento fiscal del Ayuntamiento de Córdoba

El gobierno municipal ha elaborado un plan económico-financiero para volver a la senda fiscal después de que se haya incumplido la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores en el Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, ha avanzado alguna de las medidas que se incluirán en ese plan, como un cronograma con las inversiones en los próximos años que pasan por la reprogramación de la financiación: "En vez de hacerlo todo de golpe, si este año no se actualizan las entregas a cuenta del Gobierno, superar el bache en este año y tener el margen en los siguientes años de esa inversión", ha resumido el regidor.

El Ayuntamiento de Córdoba ha incumplido la regla de gasto al haber sido la variación del gasto computable en este ejercicio del 6,66% (la tasa de referencia se había establecido en el 3,2%), equivalente a la diferencia entre la liquidación del presupuesto del 2024, que fue de 337.764.488,96 euros, y la de 2025, que ha ascendido a 360.263.029,54 euros. El plan económico-financiero, que ahora deberá aprobar el Pleno de Córdoba, debe contener, entre otras cuestiones, las causas del incumplimiento y las previsiones de ingresos y gastos, así como las previsiones de las variables económicas y presupuestarias que se tengan para los próximos meses.

Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. González

Un desfase de las entregas a cuenta

El alcalde ha asegurado que "lo que ha perjudicado mucho, por no decir que nos ha matado" ha sido que en 2025 hubiera "un desfase en Andalucía de 12 millones de euros de lo que teníamos que haber ingresado del Estado, con lo que realmente se ingresó, porque no hubo una actualización de las entregas a cuenta, ni con el Presupuesto General del Estado que no aprobaron, ni llegó a haber un real decreto de actualización", ha explicado. Bellido ha dicho que eso ha generado "un agujero" que ha desequilibrado las cuentas municipales.

Respecto al remanente de tesorería, Bellido le ha restado importancia porque "no llega ni a un millón de euros" y que ha sido también consecuencia directa de tener los 12 millones de menos de liquidez.