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El Ayuntamiento de Córdoba inicia la obra de mejora del acerado del centro comercial La Sierra con fondos del PFEA

El alcalde y presidente de la FAMP, José María Bellido, y el consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto, reclaman al Estado la reorientación del programa de empleo y la actualización de los precios congelados desde hace tres años

Varios trabajadores realizan su labor en las obras de mejora del acerado de la calle Poeta Emilio Prados, junto al centro comercial La Sierra.

Varios trabajadores realizan su labor en las obras de mejora del acerado de la calle Poeta Emilio Prados, junto al centro comercial La Sierra. / Chencho Martínez

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado inicio a las obras de mejora del acerado de la calle Poeta Emilio Prados, junto al centro comercial La Sierra, que se financian con fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, el antiguo Profea). La actuación forma parte de los proyectos financiados este 2026 con estos fondos que aportan las cuatro administraciones del Estado (Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento) a partes proporcionales. En concreto, esta actuación supondrá una inversión de 202.215 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, y el consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto, han reclamado al Gobierno central la reorientación completa del programa PFEA, que a su juicio ha quedado "desfasado" y la actualización de los precios.

Córdoba. 10:15 horas.- El alcalde de Córdoba, José María Bellido y el consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, visitan las obras ejecutadas con cargo al PFEA. En la calle Poeta Emilio prados.

Autoridades, en el acto de inicio de las obras de mejora del acerado junto al CC La Sierra. / Chencho Martínez

424 empleos y una inversión de 1,1 millones

En Córdoba, gracias al PFEA, este 2026 se generarán 424 empleos, 77 de los cuales trabajarán en la obra de la calle que une las Moreras con la zona de María la Judía. El alcalde ha recordado que no se trata de subsidios, sino de trabajos en obras que mejoran la calidad de vida y la habitabilidad de las ciudades.

En el caso de la capital, esas actuaciones forman parte del plan de obras consensuado con los consejos de distrito, que suponen una inversión de 1,1 millones de euros y que incluyen, además, la reforma de la avenida Virgen del Mar, con un presupuesto de 674.214 euros en la Fuensanta; la de la calle Párroco Bartolomé Blanco, en Cañero, con 150.000 euros de presupuesto; y la de la calle María la Judía, con un presupuesto de 152.158 euros.

Córdoba. 10:15 horas.- El alcalde de Córdoba, José María Bellido y el consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, visitan las obras ejecutadas con cargo al PFEA. En la calle Poeta Emilio prados.

Varios trabajadores realizan su labor en las obras de mejora del acerado de la calle Poeta Emilio Prados, junto al centro comercial La Sierra. / Chencho Martínez

Reorientación del programa y actualización de precios

El consejero de Justicia y el presidente de la FAMP han exigido al Gobierno de España la actualización de los precios del PFEA, ya que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos han congelado los precios de estas obras. Además, han anunciado que se pedirá la actualización del IPC de esos años, así como la reorientación completa del programa para que responda a las necesidades reales de los desempleados y poder, por ejemplo, contratar proyectos con el tercer sector y los cuidados, y no solo con actuaciones de mejora del pavimento o el acerado.

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El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el acto de inicio de las obras de mejora del acerado junto al CC La Sierra. / Chencho Martínez

"El PFEA es uno de los grandes planes de empleo de España para Andalucía y Extremadura que sufre la falta de presupuestos del Gobierno de España", ha asegurado Nieto. En esta legislatura, se han destinado 182 millones de las cuatro administraciones a obras del PFEA y se han pagado 300.000 jornales en Andalucía.

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