El Ayuntamiento de Córdoba convoca 18 puestos de informador tributario por concurso-oposición

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado este martes las bases de la convocatoria para la selección en propiedad de 18 plazas de informador tributario, mediante el sistema concurso-oposición, en turno libre pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2024 y 2025. Las vacantes de empleo público que salen a concurso pertenecen a la Escala: Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo C, Subgrupo C-2, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Requisitos

Los requisitos que solicita el Consistorio cordobés para ser admitidos a la realización de las pruebas incluyen la necesidad de tener la nacionalidad española, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público y estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (deberá acreditarse equivalencia) o la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención. Así como tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares / CÓRDOBA

Dónde presentar las solicitudes

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general del registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos o en otro registro de cualquier órgano del sector público. La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación, autenticación y firma electrónica de las Administraciones Públicas. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.).