Veintiún expertos en olivar de nueve países se gradúan en la 16ª edición del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia de la Universidad de Córdoba

El Máster en Olivicultura y Elaiotecnia ha clausurado este lunes su 16ª edición con la entrega de orlas a los 21 alumnos y alumnas de 9 países que han completado el curso de especialización, una formación orientada a preparar profesionales capaces de responder a la creciente demanda de técnicos altamente cualificados en el sector del olivar.

La clausura se ha celebrado en la Sala de Grados‘Profesor Manuel Medina, ubicada en el Paraninfo del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), y ha reunido a representantes académicos, científicos e institucionales vinculados a la formación agronómica, la investigación y el sector oleícola.

Córdoba, referente internacional en olivicultura

El acto ha contado con la participación de Cristina Aguilar Porro, vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UCO; Raúl Compés, director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza; Catarina Bairrao Balula, jefa del Departamento de Cooperación Técnica y Formación del Comité Oleícola Internacional; Iñaki Benito Otazu, director gerente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero; Leire Molinero Ruiz, directora del Instituto Andaluz de Agricultura Sostenible IAS-CSIC de Córdoba; Dario Reina Giménez, director del IFAPA de Córdoba; y Concepción Muñoz Díez, directora del máster.

Según ha informado el Universidad de Córdoba (UCO) en una nota de prensa, los estudiantes proceden de Argelia, Bélgica, Egipto, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez, Turquía y España. Además, otros 13 alumnos han cursado módulos individuales, con presencia de estudiantes de Brasil, España, Líbano, Uruguay y Estados Unidos.

Durante su intervención, la directora del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia ha felicitado al alumnado y ha destacado la experiencia adquirida en materias relacionadas con el aceite de oliva, la olivicultura y la modernización del sector. “Confiamos en que estos conocimientos os sirvan para ser magníficos profesionales y para convertiros en el motor de innovación de este sector allí donde vayáis”, ha señalado Concepción Muñoz.

La responsable del programa también ha dedicado unas palabras al estudiantado internacional, subrayando el esfuerzo que supone dejar el país de origen para formarse en otro idioma y en un nuevo entorno académico. “Dejar tu país y tu casa para empezar de cero en otro lugar, en otro idioma y con un nuevo proyecto es duro; pero a la vez, y aunque sea un tópico, nos cambia la vida y nos hace mejores”, ha afirmado Muñoz.

Retos del olivar: clima, agua, calidad y nuevos mercados

Concepción Muñoz ha lamentado, además, que diez estudiantes no hayan podido incorporarse al máster por problemas burocráticos relacionados con los visados en sus países de origen. Aun así, considera que esta situación refleja “la enorme vitalidad del máster y el interés real que hay por venir a Córdoba a estudiar olivicultura”.

Tras completar el primer año de formación, los estudiantes iniciarán en septiembre el segundo curso, en el que la mayoría se integrará en grupos de investigación para desarrollar su tesis de máster sobre temas de interés para el sector.

La directora recordó que el olivar afronta desafíos de gran calado, entre ellos el cambio climático, la gestión del agua, la mejora de la calidad del aceite de oliva y la necesidad de abrir nuevos mercados internacionales. “Este segundo año os preparará a fondo para liderar esas soluciones allí donde vayáis”, ha indicado.