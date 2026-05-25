Los vecinos reclaman más rapidez en la limpieza de solares ante la llegada del verano en Córdoba

La llegada de las altas temperaturas y el aumento de vegetación tras las abundantes lluvias de este año han vuelto a poner sobre la mesa la preocupación vecinal por los solares y espacios sin desbrozar en Córdoba ante el riesgo de incendio. Aunque el Ayuntamiento activó hace apenas un mes un plan especial de limpieza de solares y mantenimiento de zonas de riesgo, colectivos vecinales consideran que el principal problema sigue siendo los tiempos de la ejecución de los trabajos y reclaman una mayor intensidad de actuación para evitar los incendios durante el verano.

"Ahora mismo no tenemos constancia de grandes incidencias ni quejas sobre el desarrollo del plan, pero creemos que debería ejecutarse con más rapidez", explica el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, que afirma que "los solares que se limpian primero tranquilizan a los vecinos, pero los últimos pueden llegar prácticamente al verano sin actuar, y ahí es donde aumenta el riesgo", advierte. Sin embargo, recuerda que no todos los solares pertenecen al Ayuntamiento, ya que algunos son propiedad de otras administraciones o particulares, lo que históricamente ha dificultado las labores de mantenimiento.

La principal preocupación, en las zonas periféricas

El CMC asegura que la principal preocupación se concentra en las zonas periféricas y de expansión urbana, donde existen numerosos terrenos aún sin desarrollar. Entre los puntos que más inquietud generan destacan Huerta de Santa Isabel, Carrera del Caballo, el entorno del Molino de Trasierra, la parte norte del Parque de Levante o algunos márgenes del Guadalquivir, afirma De Gracia.

La preocupación se ha incrementado este año debido a la fuerte presencia de vegetación tras las lluvias registradas durante la primavera. Aunque actualmente gran parte de la maleza permanece verde, los vecinos alertan de que la llegada de las primeras olas de calor puede secarla en apenas unos días y convertirla en un importante foco de riesgo.

Además de los solares urbanos, también preocupa el estado de cunetas, caminos y márgenes de carreteras del extrarradio, especialmente en zonas cercanas a la Sierra o a espacios forestales.

Solar de Fuente de la Salud. / AJ González / COR

Valoración positiva del plan de Sadeco

En este sentido, Juan Andrés de Gracia valora positivamente los trabajos que se están realizando tanto desde Infraestructuras como desde Sadeco en caminos municipales y carreteras periféricas, así como las actuaciones impulsadas por la Diputación en carreteras de la Sierra de Córdoba, donde aseguran que se ha intensificado la limpieza preventiva durante el último año y medio.

Aun así, insiste en que la clave está en aumentar los recursos disponibles para acelerar la ejecución de los trabajos antes de que la vegetación comience a secarse de forma generalizada durante las próximas semanas.

Por su parte, el Consejo de Distrito Norte-Sierra, donde el año pasado ardió un descampado en Fuente de la Salud, ha reclamado en varias ocasiones a la empresa municipal Sadeco una actuación más sistemática y transparente en la limpieza de solares del distrito. Para su presidente, Antonio Toledano, uno de los problemas de fondo es la ausencia de un listado completo y actualizado de solares, lo que dificulta planificar su limpieza y control.

Según explica, existen casos de terrenos que no están correctamente identificados como públicos o privados, lo que complica la actuación de los servicios municipales y esta falta de información impide, según Toledano, comprobar si todos los solares problemáticos están siendo atendidos. Desde este consejo de distrito se insiste en la necesidad de un plan integral de limpieza de solares que no dependa de actuaciones puntuales, sino de una planificación estable, con periodicidad definida y coordinación entre las distintas áreas municipales.

¿Qué dice la normativa?

La normativa municipal de Córdoba recuerda que los propietarios de solares urbanos tienen la obligación legal de mantener estos espacios "en condiciones de salubridad y seguridad", realizando labores de limpieza, desinfección y desratización cuando sean necesarias. Así lo recoge el artículo 73 de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana del Ayuntamiento de Córdoba, que, además, establece la obligación de vallar los terrenos que lindan con la vía pública.

Sadeco exige a los propietarios de solares su limpieza. / AJ González / COR

El texto de la ordenanza señala que los solares deben mantenerse libres de maleza, residuos y focos de suciedad que puedan generar problemas sanitarios o riesgos para la seguridad ciudadana, especialmente durante los meses de calor, cuando aumenta el peligro de incendios.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en actuaciones municipales y expedientes sancionadores. La ordenanza establece también que, si el propietario no actúa tras el requerimiento municipal, el Ayuntamiento puede intervenir de forma subsidiaria, ejecutar la limpieza y posteriormente requerir el coste al titular del solar.

En Córdoba ya ha habido campañas de inspección y sanción relacionadas con el abandono de solares. En 2016, dentro del plan conjunto desarrollado entre Policía Local y Sadeco, el Ayuntamiento impuso 63 sanciones a propietarios de solares en mal estado, dentro de un total de 371 expedientes por incumplimientos de la Ordenanza de Higiene Urbana.

En abril del año pasado Sadeco envió cartas a los titulares de solares urbanos y periurbanos advirtiendo de la necesidad de actuar para evitar problemas de salud pública y seguridad derivados del abandono de estos espacios y recordó a los propietarios su obligación legal de mantener estos terrenos en buenas condiciones.

Más de 300 solares municipales

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba tiene identificados más de 300 solares de titularidad municipal cuya conservación y mantenimiento dependen de la administración local, pues en 2024 se firmó un convenio con Sadeco para la limpieza de 338 solares de propiedad municipal hasta el año 2028.

La campaña actual, anunciada este mismo abril, contempla el desbroce de cerca de un millón y medio de metros cuadrados de solares municipales sin uso. Los trabajos se desarrollan por distritos y de manera escalonada. Durante abril las actuaciones estaban previstas en zonas como Centro, Sureste, Norte-Sierra y Norte-Centro; en mayo en Poniente Norte, Poniente Sur, Levante y Sur; mientras que en junio y julio se actuará en barriadas periféricas como Villarrubia, Las Quemadas, Alcolea y Cerro Muriano.