La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ambiente del lunes de Feria, el dispositivo de vigilancia y seguridad en El Arenal y la investigación de casos de sumisión química y agresión sexual durante la fiesta centran la actualidad de la jornada
Tras un fin de semana de bulla en el Arenal, la feria vive un lunes de calma en la Feria de Córdoba, sobre todo en las primeras horas del día, y que va tomando color durante la tarde, en una jornada protagonizada por los encuentros de amigos y las recepciones institucionales en las casetas. Por otra parte, en este día de paréntesis de aglomeraciones, ponemos el foco en la seguridad de la Feria y te mostramos como es el sistema de vigilancia que vigila cada movimiento en el recinto ferial. Un sistema de 50 cámaras que se centra en la prevención de incidentes y el control de aglomeraciones, especialmente en la zona del botellón. Por último, pese a las medidas de prevención, la fiesta no está exenta de incidentes. Una mujer y un hombre han sido presuntamente víctimas de la sumisión química y de agresión sexual en la madrugada del domingo. Cruz Roja ha activado el protocolo para este tipo de agresiones y ha trasladado partes de lesiones de ambos al juzgado de Guardia.
- La Feria se despereza con calma, que es lunes
- El sistema de videovigilancia de la Feria de Córdoba, los ojos que vigilan todos los movimientos en El Arenal
- Una mujer y un hombre, presuntas víctimas de la sumisión química y de la agresión sexual en la Feria de Córdoba
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