Tras un fin de semana de bulla en el Arenal, la feria vive un lunes de calma en la Feria de Córdoba, sobre todo en las primeras horas del día, y que va tomando color durante la tarde, en una jornada protagonizada por los encuentros de amigos y las recepciones institucionales en las casetas. Por otra parte, en este día de paréntesis de aglomeraciones, ponemos el foco en la seguridad de la Feria y te mostramos como es el sistema de vigilancia que vigila cada movimiento en el recinto ferial. Un sistema de 50 cámaras que se centra en la prevención de incidentes y el control de aglomeraciones, especialmente en la zona del botellón. Por último, pese a las medidas de prevención, la fiesta no está exenta de incidentes. Una mujer y un hombre han sido presuntamente víctimas de la sumisión química y de agresión sexual en la madrugada del domingo. Cruz Roja ha activado el protocolo para este tipo de agresiones y ha trasladado partes de lesiones de ambos al juzgado de Guardia.

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