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La actualidad del lunes 25 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento del pluriempleo en Córdoba, la procesión de María Auxiliadora y la corrida de toros en Los Califas centran nuestros titulares de este lunes 25 de mayo

María Auxiliadora sale por la puerta del colegio Salesianos en procesión, ayer por la noche. | VÍCTOR CASTRO

María Auxiliadora sale por la puerta del colegio Salesianos en procesión, ayer por la noche. | VÍCTOR CASTRO / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El pluriempleo sigue creciendo en Córdoba y ya se ha disparado un 21% en apenas tres años, reflejo de las dificultades de muchos trabajadores para llegar a fin de mes y afrontar el aumento del coste de la vida. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 25 de mayo, en el que también repasamos la multitudinaria procesión de María Auxiliadora, que volvió a echarse a las calles de Córdoba acompañada por cientos de fieles. Además, la tarde taurina en Los Califas dejó destellos de calidad de Juan Ortega y Pablo Aguado, aunque sin la contundencia necesaria para redondear una gran cita de Feria.

Además, destacamos estas otras noticias:

  • Córdoba volvió a caminar tras María Auxiliadora

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