El pluriempleo sigue creciendo en Córdoba y ya se ha disparado un 21% en apenas tres años, reflejo de las dificultades de muchos trabajadores para llegar a fin de mes y afrontar el aumento del coste de la vida. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 25 de mayo, en el que también repasamos la multitudinaria procesión de María Auxiliadora, que volvió a echarse a las calles de Córdoba acompañada por cientos de fieles. Además, la tarde taurina en Los Califas dejó destellos de calidad de Juan Ortega y Pablo Aguado, aunque sin la contundencia necesaria para redondear una gran cita de Feria.

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Córdoba volvió a caminar tras María Auxiliadora

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