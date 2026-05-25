La actualidad del lunes 25 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento del pluriempleo en Córdoba, la procesión de María Auxiliadora y la corrida de toros en Los Califas centran nuestros titulares de este lunes 25 de mayo
El pluriempleo sigue creciendo en Córdoba y ya se ha disparado un 21% en apenas tres años, reflejo de las dificultades de muchos trabajadores para llegar a fin de mes y afrontar el aumento del coste de la vida. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 25 de mayo, en el que también repasamos la multitudinaria procesión de María Auxiliadora, que volvió a echarse a las calles de Córdoba acompañada por cientos de fieles. Además, la tarde taurina en Los Califas dejó destellos de calidad de Juan Ortega y Pablo Aguado, aunque sin la contundencia necesaria para redondear una gran cita de Feria.
- Más de un trabajo para llegar a fin de mes: el pluriempleo sube un 21% en Córdoba en tres años
- Córdoba volvió a caminar tras María Auxiliadora
- Ortega y Aguado, un alivio artístico sin contundencia
Además, destacamos estas otras noticias:
- Córdoba volvió a caminar tras María Auxiliadora
Feria de Córdoba
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Empleo
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Provincia
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Campo
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Cultura
Deportes
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