Más de un trabajo para llegar a fin de mes: el pluriempleo sube un 21% en Córdoba en tres años

El pluriempleo ha aumentado en los últimos años en Córdoba, en línea con la mejora económica y también con el deseo de muchos trabajadores de mejorar sus salarios o, simplemente, de llegar a fin de mes. Al cierre de 2025, la Seguridad Social contabilizó 15.360 trabajadores con más de una afiliación en la provincia y este número se traduce en un incremento del 21% respecto a 2022 o, en cifras absolutas, 2.670 personas más en situación de pluriafiliación.

Los datos, que han sido facilitados a Diario CÓRDOBA por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), indican que el último ejercicio ha finalizado con 306.783 trabajadores cotizando en los diferentes regímenes y estos son un 2,6% más que hace tres años. De estos profesionales, el 5% se encuentra puriempleado, el porcentaje más elevado, al menos, del último lustro (la información se remonta a 2021).

El autónomo, el que más sube

Acerca del perfil de los ocupados que declaran más de un trabajo, el grupo más numeroso, 11.638 personas, son asalariados y combinan más de un empleo por cuenta ajena. Este colectivo ha crecido un 21% durante los tres últimos años.

Por otro lado, 3.722 cordobeses son autónomos que trabajan también como asalariados. En este caso, la pluriafiliación ha subido con más fuerza que la media provincial, un 23% desde el ejercicio 2022.

Una médico atiende a una paciente en una consulta de un centro de salud. LADOLID.14/10/2024.- Una médico atiende a una paciente en una consulta de un centro de salud de Valladolid. EFE/ Nacho Gallego / EFE

Los datos oficiales ponen de manifiesto que el pluriempleo encadena tres años de incremento consecutivo. Durante 2025, ha aumentado un 2% en Córdoba y de nuevo el colectivo de trabajadores por cuenta propia ha experimentado el mayor dinamismo, con un crecimiento del 3% interanual.

13 horas semanales

En cuanto al escenario nacional, la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que al cierre del primer trimestre de 2026 un total de 611.600 trabajadores tenían empleos secundarios en el país (el INE no dispone de datos provinciales) y estos son un 12% más que hace tres años.

El número de mujeres y hombres en esta situación es muy similar, y el sector servicios concentra el 91% de la actividad complementaria, a la que se destinan una media de 13 horas semanales. No obstante, la EPA indica que este tiempo de trabajo aumenta de forma considerable en actividades como la radiodifusión y la producción de contenidos; la construcción; la industria manufacturera y la informática.

Rafael Amor: "Son ejemplo para evitar la economía sumergida"

La Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Andalucía define la pluriactividad como la combinación de un trabajo por cuenta ajena y otro como autónomo. A modo de ejemplo, cabe pensar en los médicos contratados en el sistema público que disponen de consulta privada, al igual que otros profesionales como los psicólogos o los abogados, que pueden desempeñarse en entidades o empresas ajenas y también disponer de despacho privado. Así, la pluriactividad alude a la cotización en dos regímenes distintos, en tanto que el pluriempleo consiste en disponer de dos contratos por cuenta ajena.

Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía. / Joaquín Corchero

Respecto a los posibles beneficios, el presidente de ATA, Rafael Amor, detalla que para la jubilación suman las bases de cotización de ambas actividades (como autónomo y como asalariado), hasta la base máxima, que es de 5.111 euros. Sin embargo, lamenta que «las cotizaciones sociales nos están comiendo. No nos salen las cuentas y los que tenemos pluriactividad podemos deducirnos muy poco».

Por ello, reivindica bonificaciones más altas para estos profesionales, a quienes describe como «ejemplo para evitar la economía sumergida. Son personas fieles al sistema, que creen en el Estado del bienestar», valora.