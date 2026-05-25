Rosario Ortega y Carmen Galán encabezan el listado de investigadoras de la UCO incluidas en el 'Ránking de investigadoras españolas y en España' del CSIC

Las profesoras Rosario Ortega y Carmen Galán lideran el listado de mujeres ligadas a la Universidad de Córdoba del Ránking de Investigadoras Españolas y en España que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. La catedrática de Psicología en la Universidad de Córdoba, Rosario Ortega Ruiz, académica de número de la Academia de Psicología de España y profesora emérita, se encuentra en el número 72 mientras que la catedrática de Botánica, Carmen Galán, figura en el puesto 135. El resto de nombres aparecen en puestos más avanzados, estando entre las primeras mil Soledad Cárdenas (341), Isabela Zych (722) o María de los Ángeles Martín Salas (929). La Universidad de Córdoba destaca por su presencia importante en los ránkings más destacados de investigación.

Rosario Ortega, pionera en el estudio del acoso escolar y la convivencia en los centros educativos, tiene una trayectoria investigadora de más de 35 años en torno a las relaciones interpersonales y el desarrollo de la competencia cognitiva, social y afectiva. También ha investigado sobre juego infantil y construcción del conocimiento social y moral y los problemas de violencia física, sexual y psicológica en las redes de iguales.

Carmen Galán en su despacho del departamento de Botánica. / Manuel Murillo

Carmen Galán, por su parte, está reconocida como una de las principales expertas en el campo de la aerobiología, avalada por una amplia producción científica, libros y artículos, aunque destaca especialmente por los análisis realizados sobre los niveles de polen y de actividad alergénica como indicadores de la contaminación atmosférica, y de los efectos del cambio climático, especialmente en los ecosistemas andaluces.

Junto a las investigadoras de la UCO, en el ránking se encuentran en puestos más avanzados otras investigadoras del hospital Universitario Reina Sofía como Clementina López (4.683) y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) como Alejandra Pera (5.231). También aparecen nueve nombres de la Universidad Loyola Andalucía, aunque en puestos mucho más avanzados, el primero de los cuales es el de Macía Ruiz (8.698).

El ránking de investigadoras españolas y en España, con datos recolectados entre el 20 y el 30 de abril, incluye los 12.110 perfiles en Google Scholar con mejores indicadores métricos (índice h y citas) de las mujeres españolas que investigan en España o fuera y de las mujeres investigadoras extranjeras con afiliación a instituciones españolas. El objetivo de este ránking es "dar visibilidad a las mujeres investigadoras usando plataformas de acceso público y gratuito".