El PSOE denuncia fallos en el censo de parcelaciones de Córdoba durante las elecciones andaluzas del 17-M

El PSOE de Córdoba ha denunciado que más de un centenar de vecinos de parcelaciones de Córdoba habrían tenido problemas para localizar su mesa electoral durante las elecciones andaluzas celebradas el pasado 17 de mayo y ha anunciado que elevarán este martes una queja formal ante la Oficina del Censo Electoral y el Ayuntamiento de Córdoba por los fallos detectados en el registro de ciudadanos residentes en varias zonas de la capital.

Según ha informado la formación socialista en una nota de prensa, estas incidencias derivaron en la imposibilidad de localizar mesas electorales para poder ejercer el derecho al voto. El PSOE estima que los problemas habrían afectado a más de un centenar de personas, de acuerdo con las quejas recogidas en actas por interventores y apoderados durante la jornada electoral.

Incidencias en Villarrubia, Miralbaida y Encinarejo

Según el PSOE, los fallos fueron detectados en algunos centros de votación de barrios como Villarrubia y Miralbaida, así como en Encinarejo, donde electores censados en parcelaciones de Córdoba denunciaron que no habían recibido la tarjeta censal y que no lograban localizar la mesa en la que debían votar.

La formación señala que varios apoderados e interventores intentaron ayudar a estas personas mediante la aplicación facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba para consultar el censo electoral, pero aseguran que en algunos casos las calles no aparecían o no tenían un número de mesa asociado.

El PSOE sostiene que, al no poder realizarse la consulta de otro modo —como anteriormente ocurría mediante el DNI—, algunos electores vieron frustrado su derecho al sufragio, incluso después de revisar los tablones colocados en el exterior de los colegios electorales.

Petición para corregir los fallos antes de próximas elecciones

El PSOE de Córdoba considera “fundamental” que se atienda esta queja y se corrijan las incidencias de cara a futuros procesos electorales, especialmente ante las Elecciones Municipales y las Generales previstas para el próximo año.

La formación advierte de que este tipo de problemas puede dificultar el ejercicio del voto y provocar situaciones de abstencionismo electoral involuntario, especialmente entre vecinos de zonas diseminadas o parcelaciones donde la identificación censal puede resultar más compleja.

Pese a esta reclamación, el PSOE ha reiterado su felicitación al PP por el resultado de los comicios del 17-M y ha destacado que el escrutinio de las Elecciones al Parlamento de Andalucía concluyó prácticamente sin incidencias en las 954 mesas electorales de la provincia de Córdoba. La formación también ha subrayado la normalidad del procedimiento, así como la transparencia y solvencia del sistema electoral.

El partido recuerda, además, que una vez añadido el voto de los residentes ausentes en el extranjero, con 1.686 votantes, ese sufragio fue ganado por el PSOE de Andalucía.