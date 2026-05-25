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El PSOE de Córdoba reclama al Consejo de Transparencia los informes de bomberos sobre la seguridad de Caballerizas Reales

El portavoz socialista denuncia falta de respuesta del gobierno municipal y pide acceder a la documentación para ejercer labores de control y fiscalización

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía el acceso a los informes técnicos emitidos por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) sobre el estado y la seguridad de las instalaciones de Caballerizas Reales.

Según ha explicado Hurtado, esta petición se produce tras el “silencio” y la falta de respuesta del gobierno municipal a la solicitud que, según indica, fue tramitada el pasado 24 de marzo, así como a las reiteradas peticiones formuladas en el Pleno y en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo.

Petición ante el Consejo de Transparencia

El portavoz socialista sostiene que, pese a esas solicitudes, su grupo sigue sin poder acceder a los informes elaborados por los bomberos, por lo que ha acudido al órgano andaluz de transparencia para que le reconozca el derecho de acceso a esa información.

Hurtado considera que esa documentación resulta necesaria para que los concejales puedan ejercer sus funciones de “control y fiscalización” sobre la gestión del gobierno municipal.

Críticas al “oscurantismo”

El dirigente socialista ha criticado el “oscurantismo” en torno a estos informes y asegura que la falta de respuesta del Ejecutivo local podría estar relacionada, a su juicio, con observaciones y requerimientos formulados por el SEIS que, según sostiene, no habrían sido atendidos.

En este sentido, advierte de que esa situación podría estar afectando “de forma negativa a la seguridad” de las instalaciones de Caballerizas Reales, un espacio en el que, recuerda, se celebran distintos eventos de Córdoba Ecuestre con presencia de público y visitantes.

Responsabilidad municipal

Para Hurtado, la seguridad debe situarse “por encima de todo” y el alcalde, José María Bellido, no puede “lavarse las manos” respecto a este asunto.

Noticias relacionadas y más

El portavoz del PSOE argumenta que, al no estar aún cedido el edificio a Córdoba Ecuestre, y tratarse de un inmueble municipal, debe ser el Ayuntamiento de Córdoba quien adopte las medidas exigidas por los bomberos en esos informes.

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