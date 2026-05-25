El PSOE de Córdoba reclama al Consejo de Transparencia los informes de bomberos sobre la seguridad de Caballerizas Reales

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía el acceso a los informes técnicos emitidos por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) sobre el estado y la seguridad de las instalaciones de Caballerizas Reales.

Según ha explicado Hurtado, esta petición se produce tras el “silencio” y la falta de respuesta del gobierno municipal a la solicitud que, según indica, fue tramitada el pasado 24 de marzo, así como a las reiteradas peticiones formuladas en el Pleno y en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo.

Petición ante el Consejo de Transparencia

El portavoz socialista sostiene que, pese a esas solicitudes, su grupo sigue sin poder acceder a los informes elaborados por los bomberos, por lo que ha acudido al órgano andaluz de transparencia para que le reconozca el derecho de acceso a esa información.

Hurtado considera que esa documentación resulta necesaria para que los concejales puedan ejercer sus funciones de “control y fiscalización” sobre la gestión del gobierno municipal.

Críticas al “oscurantismo”

El dirigente socialista ha criticado el “oscurantismo” en torno a estos informes y asegura que la falta de respuesta del Ejecutivo local podría estar relacionada, a su juicio, con observaciones y requerimientos formulados por el SEIS que, según sostiene, no habrían sido atendidos.

En este sentido, advierte de que esa situación podría estar afectando “de forma negativa a la seguridad” de las instalaciones de Caballerizas Reales, un espacio en el que, recuerda, se celebran distintos eventos de Córdoba Ecuestre con presencia de público y visitantes.

Responsabilidad municipal

Para Hurtado, la seguridad debe situarse “por encima de todo” y el alcalde, José María Bellido, no puede “lavarse las manos” respecto a este asunto.

El portavoz del PSOE argumenta que, al no estar aún cedido el edificio a Córdoba Ecuestre, y tratarse de un inmueble municipal, debe ser el Ayuntamiento de Córdoba quien adopte las medidas exigidas por los bomberos en esos informes.