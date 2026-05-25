Mercado inmobiliario
El precio de la vivienda sigue subiendo con fuerza en Córdoba: crece casi un 14% en el último año
El metro cuadrado se paga a 1.721 euros en la capital, mientras que en el caso del alquiler, la renta se eleva a casi 9 euros
El precio de la vivienda de compraventa en Córdoba sigue subiendo a gran nivel, con un crecimiento del 13,9% en la capital en el último año, según el barómetro del mercado residencial de Andalucía de Gloval. Se trata de la cuarta capital de provincia con un auge más elevado, por detrás de Huelva (17,3%), Málaga (16,9%) y Jaén (15,5%), en cifras del primer trimestre de 2026. El precio de metro cuadrado en la ciudad de Córdoba, siguiendo las cifras de este estudio, se eleva hasta los 1.721 euros.
Los precios más elevados corresponden a Málaga, Cádiz y Sevilla como las capitales con los precios medios más elevados, con 3.524 euros por metro cuadrado (€/m²), 3.002 €/m² y 2.661 €/m², respectivamente. Por detrás se sitúan Granada, con 2.429 €/m²; Córdoba, con 1.721 €/m²; Almería, con 1.654 €/m²; Huelva, con 1.584 €/m²; y Jaén, con 1.437 €/m².
Los precios del alquiler en Córdoba
Mientras tanto, el mercado del alquiler refleja diferencias significativas entre capitales. Málaga registra el valor de renta más alto de Andalucía, con 16,36 €/m²/mes, seguida de Sevilla (13,21 €/m²/mes) y Cádiz (12,33 €/m²/mes) y en el extremo opuesto se sitúan Jaén (8,04 €/m²/mes), Córdoba (8,94 €/m²/mes) y Almería (9,11 €/m²/mes).
La rentabilidad bruta de una vivienda en alquiler en Córdoba supera el 6%
En términos de rentabilidad bruta, Huelva se posiciona como la capital más atractiva para la inversión, con un 7,43%, seguida de Jaén (6,71%), Almería (6,61%) y Córdoba (6,23%).
Por su parte, Cádiz (4,93%), Granada (5,06%) y Málaga (5,57%) presentan rentabilidades más ajustadas, en línea con sus mayores niveles de precios.
Los precios consolidan la "fortaleza del mercado residencial andaluz"
Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, ha indicado que el primer trimestre de 2026 confirma la "fortaleza del mercado residencial andaluz, con incrementos generalizados en las capitales y un comportamiento especialmente dinámico en áreas metropolitanas y municipios con elevada demanda".
Aunque los precios siguen avanzando, el análisis territorial muestra realidades diferenciadas, con mercados de mayor madurez, como Cádiz, y otros con recorridos de crecimiento más intensos, como Huelva, Málaga o el entorno metropolitano de Sevilla, ha explicado.
Áreas metropolitanas: Sevilla, con una especial subida
La evolución de Sevilla capital se acompaña de una tendencia positiva en su área metropolitana, donde el valor medio se sitúa en 1.785 €/m², con un incremento anual del 15,6%.
Entre los municipios del entorno sevillano destacan Tomares, con 2.282 €/m² y una subida anual del +20,6%; Castilleja de la Cuesta, con 1.615 €/m² y un crecimiento del +18,5%; y Gines, con 1.846 €/m² y un avance del +17,2%.
La situación en la costa malagueña y en la provincia de Cádiz
Entre los municipios de la provincia de Málaga, Marbella registra el precio más elevado, con 4.758 €/m², seguida de Fuengirola (3.986 €/m²), Estepona (3.801 €/m²), Benalmádena (3.794 €/m²) y Torremolinos (3.749 €/m²).
Aunque Cádiz presenta un ritmo de avance más contenido que otras capitales andaluzas, el conjunto provincial muestra incrementos relevantes en municipios como Jerez de la Frontera (21,7%), San Roque (21,3%) y Rota (18%). Tarifa registra el precio medio más elevado de la provincia, con 4.078 €/m2.
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