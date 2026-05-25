Mayo Festivo
La Plataforma contra la Violencia de Género realiza su concentración mensual y pide "una Feria de Córdoba tolerante y sin malos tratos"
Recuerdan que las mujeres que necesiten ayuda durante la Feria podrán acudir a los puntos violeta instalados en las casetas para recibir asistencia
Por una Feria de Córdoba segura también para las mujeres. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género ha celebrado este lunes 25 de mayo una concentración feminista para reclamar "una Feria de Córdoba libre de violencias machistas, de insultos, acoso, violaciones y agresiones sexuales". Para la plataforma, "la Feria de Córdoba, abierta, tolerante, acogedora que atrae a personas diferentes, de lugares diversos y que todas son bienvenidas a la Ciudad del Guadalquivir" debe ser también una feria "llena de amor y alegría", por lo que se han concentrado para llamar al disfrute y la tolerancia sin machismo ni malos tratos.
Esta concentración corresponde a la que se celebra todos los días 25 de cada mes, "por las mujeres a que le arrebataron la vida, por las valientes que siguen adelante, por las mujeres fuertes, por todas y cada una de ellas", con la idea de mantener la alerta y lanzar un mensaje de concienciación social. En este caso, ya que coincide con la Feria de Córdoba, recuerdan que "ante cualquier problema, las mujeres pueden acudir a las casetas que tengan puntos violeta".
De las 85 casetas abiertas en la Feria de Córdoba, este año hasta 36 son puntos violeta, ya que cuenta con personal preparado para atender a mujeres que hayan sufrido una agresión sexual. Pero aparte de esas 36 casetas, todas las casetas están obligadas a difundir esta campaña.
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra