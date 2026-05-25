La Plataforma contra la Violencia de Género realiza su concentración mensual y pide "una Feria de Córdoba tolerante y sin malos tratos"

Por una Feria de Córdoba segura también para las mujeres. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género ha celebrado este lunes 25 de mayo una concentración feminista para reclamar "una Feria de Córdoba libre de violencias machistas, de insultos, acoso, violaciones y agresiones sexuales". Para la plataforma, "la Feria de Córdoba, abierta, tolerante, acogedora que atrae a personas diferentes, de lugares diversos y que todas son bienvenidas a la Ciudad del Guadalquivir" debe ser también una feria "llena de amor y alegría", por lo que se han concentrado para llamar al disfrute y la tolerancia sin machismo ni malos tratos.

Esta concentración corresponde a la que se celebra todos los días 25 de cada mes, "por las mujeres a que le arrebataron la vida, por las valientes que siguen adelante, por las mujeres fuertes, por todas y cada una de ellas", con la idea de mantener la alerta y lanzar un mensaje de concienciación social. En este caso, ya que coincide con la Feria de Córdoba, recuerdan que "ante cualquier problema, las mujeres pueden acudir a las casetas que tengan puntos violeta".

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres convoca a la ciudadanía para decir "basta" a la violencia machista. / Víctor Castro

De las 85 casetas abiertas en la Feria de Córdoba, este año hasta 36 son puntos violeta, ya que cuenta con personal preparado para atender a mujeres que hayan sufrido una agresión sexual. Pero aparte de esas 36 casetas, todas las casetas están obligadas a difundir esta campaña.