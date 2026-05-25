Plan de choque para prevenir incendios en Córdoba: Sadeco tramita 244 requerimientos a propietarios de solares para que los limpien

La empresa municipal Sadeco tiene en marcha un plan de limpieza de solares que, además de su acondicionamiento, persigue la prevención de incendios. El trabajo de Sadeco en estas tareas de previnción tiene una doble vertiente, la enfocada a los solares de propiedad privada y la centrada en los que son de propiedad municipal. En cuanto a la primera vertiente, la empresa municipal ha tramitado, desde enero hasta mayo, 244 requerimientos a propietarios de solares privados para que procedan a su acondicionamiento. Una vez realizada la notificación, los titulares disponen de un plazo de 15 días para ejecutar las labores de limpieza solicitadas por los inspectores municipales.

Sadeco actúa directamente sobre solares de titularidad municipal y también sobre aquellos terrenos conveniados con otras administraciones, entidades o instituciones. En el caso de los solares privados, la empresa desarrolla labores de inspección y control para exigir a los propietarios el adecentamiento de las parcelas cuando presentan un estado deficiente.

El plan de limpieza de solares municipales

El plan de limpieza y desbroce de solares municipales, impulsado por Sadeco alcanza ya el 30% de ejecución en una campaña marcada por el aumento de vegetación provocado por las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera. Sadeco mantiene activo este dispositivo desde el pasado mes de abril y prevé prolongarlo hasta el próximo 5 de julio con actuaciones en la totalidad de los distritos de la capital.

La campaña contempla trabajos sobre una superficie total de 1.459.705 metros cuadrados aptos para el desbroce, lo que se traduce en intervenciones directas en unos 338 solares municipales y conveniados. En total, el operativo superará las 300 actuaciones específicas durante estos meses, aunque desde la empresa reconocen que las condiciones meteorológicas de este año van a obligar a repetir trabajos en algunas zonas donde la vegetación ha vuelto a crecer rápidamente.

Un operario de Sadeco limpia un solar de La Fuensanta. / CÓRDOBA

Las precipitaciones acumuladas durante los últimos meses, unidas a las temperaturas suaves registradas en primavera y a la presencia de agua en algunos solares hasta hace apenas unos días, han favorecido una proliferación de hierbas y maleza superior a la habitual, explica la empresa. Esta situación ha obligado a reforzar el seguimiento de determinadas parcelas para evitar problemas de salubridad y reducir el riesgo de incendios ante la llegada del verano.

Intervenciones en pequeñas franjas de terreno

Además de las actuaciones en grandes solares, el plan incluye intervenciones en pequeñas franjas de terreno, perímetros de contenedores, acerados, patios de colegios y terrizos que requieren mejoras. Los trabajos se programan en función de las necesidades detectadas por los equipos de limpieza y mantenimiento distribuidos por los distintos barrios de la ciudad, agregan desde Sadeco.

Para el desarrollo del operativo, Sadeco moviliza equipos formados por un oficial de primera y dos peones conductores, cuya composición varía en función de las características y dimensiones de cada solar. La empresa dispone, además, de maquinaria específica que permite actuar tanto en grandes superficies como en espacios de difícil acceso.

Las tres fases del plan aplicado a solares municipales

El procedimiento de limpieza se desarrolla en tres fases diferenciadas. En primer lugar, se realiza un tratamiento mecanizado mediante un tractor equipado con desbrozadora de martillos capaz de reducir la vegetación hasta una altura aproximada de cinco centímetros. Posteriormente, los operarios ejecutan un remate manual utilizando desbrozadoras portátiles para actuar en bordes y zonas a las que no puede acceder la maquinaria pesada. Finalmente, el equipo completa la actuación con una limpieza integral del terreno, retirando residuos y restos acumulados para dejar el solar en condiciones óptimas de seguridad y salubridad.

La empresa municipal cuenta además con una licitación específica de desbroce de solares que le permite reforzar las actuaciones cuando sea necesario y abarcar el mayor número posible de superficies en el menor tiempo. El objetivo es anticiparse a situaciones de riesgo y garantizar unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad en toda la ciudad.