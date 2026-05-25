La Junta de Andalucía licita actuaciones de mejora energética en nueve viviendas sociales de la plaza de la Corredera de Córdoba

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado obras para la mejora de la eficiencia energética de nueve viviendas públicas en alquiler de la plaza de la Corredera en Córdoba. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha querido subrayar “el compromiso del Gobierno andaluz para contribuir al desarrollo de metodologías que impulsen la transformación energética de los edificios, aplicando estas soluciones innovadoras en el parque público de viviendas de Andalucía”, explica el Gobierno autonómico en una nota de prensa.

Esta intervención servirá de demostración para el Proyecto Europeo FuturHist, estudio de investigación del Programa Horizon Europa en el que participa AVRA, cuyo objetivo es alcanzar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia energética de inmuebles históricos, como es el caso de este emblemático edificio situado en el casco histórico de la capital cordobesa, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Obras licitadas por más de 287.000 euros y seis meses de ejecución

Las obras, que se han licitado por 287.705 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se llevarán a cabo en los números 16 y 17 de la plaza de la Corredera. Estos trabajos consistirán en reforzar el comportamiento energético del edificio, reduciendo el consumo de energía primaria no renovable y a su vez las emisiones de gases contaminantes. Medidas que reportarán a su vez beneficios para un total de nueve viviendas sociales. Los costes de esta actuación estarán cofinanciados con fondos propios de AVRA y el Programa Horizon Europa, que financiará una parte (110.500 euros).

Crujía histórica de la plaza y su construcción anexa

Dadas las características del edificio, la actuación se desarrollará en dos ámbitos de intervención. El primero de ellos corresponde a la crujía histórica de la plaza y su construcción anexa, donde se ubican tres viviendas públicas de la Junta de Andalucía.

AVRA ha llevado a cabo un seguimiento previo del comportamiento real de estas tres viviendas, mediante la instalación de sistemas de sensores en diferentes estancias para medir las condiciones de humedad, temperatura y calidad del aire interior. Los datos obtenidos se analizan por un equipo de investigación de Eurac Research, socio líder del Proyecto FuturHist, y se compararán con los datos correspondientes al comportamiento de las viviendas una vez se hayan ejecutado las mejoras.

La Junta licita actuaciones de mejora energética en nueve viviendas sociales de la plaza de la Corredera. / CÓRDOBA

Mejoras previstas en paneles y carpintería exterior

Debido a la elevada protección arquitectónica de esta crujía, las medidas pasivas de mejora energética se plantean por el interior de la envolvente del edificio, mediante la instalación de paneles prefabricados aislantes multicapa de mortero de cal con materiales reciclados de origen biológico y mediante revestimientos térmicos de altas prestaciones con cal y componentes reciclados.

Se conservarán y restaurarán las carpinterías exteriores de madera, adaptándolas para la incorporación de vidrio aislante al vacío, en sustitución del vidrio simple existente, respetando siempre el diseño, material y colores originales.

En el interior de una de las viviendas se sustituirá un tabique existente por una solución experimental compuesta por bloques de arcilla y carbón vegetal revestidos de cal, con el objetivo de evaluar su capacidad como sumidero de humedad y dióxido de carbono.

La segunda intervención se ejecutará en la edificación más contemporánea que se distribuye alrededor de la plaza y en la que se ubican otras seis viviendas sociales. En este caso, se procederá a la mejora de la cubierta y de las fachadas, así como a la reparación y conservación de las carpinterías de madera, incorporando vidrios dobles y paneles aislantes.

La Junta licita actuaciones de mejora energética en nueve viviendas sociales de la plaza de la Corredera. / CÓRDOBA

Estas medidas forman parte de un proyecto integral para las viviendas de plaza de la Corredera, donde actualmente la Junta de Andalucía está desarrollando obras de rehabilitación energética, cofinanciadas con el Programa Feder Andalucía 2021-2027, y que se encuentran al 72% de su ejecución. Estos trabajos supondrán una mejora en el comportamiento energético del conjunto de las 27 viviendas de la plaza de la Corredera.

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Desde 2019, la Consejería de Fomento viene trabajando en este tipo de intervenciones de rehabilitación energética en los edificios del parque público de viviendas de Andalucía mediante la incorporación de sistemas innovadores de energías renovables. Para este ejercicio, AVRA ha destinado para estas líneas de actuación un presupuesto de más de cinco millones de euros, con el doble objetivo de mejorar el confort en las viviendas y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para contribuir a detener el deterioro medioambiental.