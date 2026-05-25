Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros

Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia han pasado formalmente a manos del empresario cordobés Antonio Amil, después de que el pasado 26 de marzo se firmara la escritura de compraventa con los herederos del empresario Martín Cañuelo por un precio global de 300.000 euros.

La operación incluye la venta conjunta y unitaria de los tres inmuebles, con el compromiso de mantenerlos destinados a la actividad de cine de verano. Además, los espacios podrán acoger usos puntuales fuera de temporada vinculados a eventos populares, actividades de ocio, iniciativas socioculturales o celebraciones festivas.

El Ayuntamiento toma conocimiento del cambio de propiedad

Aunque durante los últimos meses se venía dando por hecho que Antonio Amil era el propietario de los cines, hasta la firma de la escritura, su papel había sido el de gestor o futuro comprador de los espacios, mientras que la titularidad continuaba en manos de Esplendor Cinemas, S.L., sociedad vinculada a la familia Cañuelo.

La compraventa formalizada el pasado marzo supone, por tanto, el cambio real de propiedad de los tres recintos. Este lunes, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado conocimiento de la operación para poder aprobar la subrogación del contrato que el Consistorio mantenía con los anteriores propietarios. Ese contrato, formalizado en diciembre de 2024 y con duración hasta el 31 de octubre de este 2026, afectaba al arrendamiento de los cines Fuenseca y Delicias por 99.220 euros, para utilizarlos para actividades culturales, de promoción y de dinamización social impulsadas por el propio Ayuntamiento.

Cine de Verano Olimpia, en una imagen de archivo. / Juan Algar.

El Ayuntamiento renunció dos veces al tanteo y retracto

La futura venta de los cines comenzó a tramitarse oficialmente ante el Ayuntamiento en marzo de 2025, cuando Esplendor Cinema comunicó un primer preacuerdo de compraventa de las fincas destinadas a cines de verano. Esa comunicación permitía al Consistorio decidir si ejercía su derecho de tanteo y retracto, una opción legal que le habría permitido adquirir los inmuebles en las mismas condiciones.

Tras analizar la operación, el Ayuntamiento decidió no ejercer ese derecho. Casi un año después, el pasado 28 de enero, la empresa presentó un nuevo preacuerdo de compraventa sobre los tres inmuebles. De nuevo, el Consistorio tuvo la posibilidad de intervenir en la operación y volvió a renunciar. Esa doble renuncia municipal despejó el camino para que la compraventa privada pudiera culminar finalmente el pasado mes de marzo.

La apertura este verano, en el aire

Sobre el futuro inmediato de los cines, es decir, su apertura o no este verano. La delegada municipal de Cultura, Isabel Albás, que ha participado en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, ha indicado que "continúan las conversaciones con las partes implicadas" y que la semana pasada hubo contacto con el responsable del Coliseo San Andrés, aunque ha precisado que "no hay novedades al respecto". Por su parte, el responsable del cine de verano Coliseo de San Andrés, ha asegurado que la apertura "está todavía en el aire" y que aunque la intención es abrir, "no hay nada seguro". Por su parte, el empresario Antonio Amil, que ya manifestó en su día su intención de no abrir este año los cines por la falta de rentabilidad de los mismos, ha coincidido en que no hay ninguna novedad y que "a día de hoy, no podemos abrir por causas ajenas a la propiedad".

En torno a las ayudas prometidas, el alcalde anunció el pasado 8 de abril una convocatoria de subvenciones de unos 100.000 euros, si bien la delegada de Cultura solo ha indicado que “la administración es lenta” y no ha precisado cuándo se publicará el pliego de condiciones.