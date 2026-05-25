Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 25 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 26 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Concepción Jiménez Lázaro
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Jurado Valeriano
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
Manuel Miguel Martínez de la Haba
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Javier Rufián Rufián
La inhumación está prevista a las 19.30 horas en el cementerio de La Salud.
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