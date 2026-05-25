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Los fallecidos en Córdoba el lunes 25 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 26 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Jiménez Lázaro

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Jurado Valeriano

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.

Manuel Miguel Martínez de la Haba

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Javier Rufián Rufián

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La inhumación está prevista a las 19.30 horas en el cementerio de La Salud.

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