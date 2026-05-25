Selectividad en Córdoba: Estas son las sedes donde se realizará la PAU 2026

La Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado las sedes para la realización de la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua Selectividad, en Córdoba los próximos 2, 3 y 4 de junio, fecha de la convocatoria ordinaria de la prueba.

Horarios de la PAU 2026

Con respecto a los horarios, salvo que alguna sede realice alguna modificación, la citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08:00 horas y las pruebas serán de 08:30 a 15:00 horas. Además se habilitan las tardes del 5 y 6 de junio para aquellas pruebas con incompatibilidad horaria (al coincidir dos materias en el mismo día y hora). Los turnos de examen en estos casos son de 17.00 a 18.30, y de 19.00 a 20.30.

Estudiantes cordobeses realizan la Selectividad en la convocatoria de 2025. / A. J. González

Sedes de la PAU en Córdoba

En total, la UCO ha establecido 20 sedes en la provincia, de las que siete están en la capital, donde los estudiantes serán citados cada día a las 8.00 horas para iniciar las pruebas a las 8.30 horas.

Estas son las sedes en Córdoba capital y provincia:

Campus Universitario de Rabanales 1: Aulario Averroes - entrada norte

1: Aulario Averroes - entrada norte Campus Universitario de Rabanales 2: Aulario Averroes - entrada oeste

2: Aulario Averroes - entrada oeste Campus Universitario de Rabanales 3: Edificio Leonardo Da Vinci.

3: Edificio Leonardo Da Vinci. Facultad de Derecho y CC.EE . (Plaza de Puerta Nueva, s/n - Córdoba)

. (Plaza de Puerta Nueva, s/n - Córdoba) Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (Avda. San Alberto Magno s/n).

(Avda. San Alberto Magno s/n). Facultad de Medicina y Enfermería (Avda. Menéndez Pidal, s/n - Córdoba)

(Avda. Menéndez Pidal, s/n - Córdoba) Facultad de Ciencias del Trabajo (C/ Adarve 30 - Córdoba)

(C/ Adarve 30 - Córdoba) Baena. IES Luis Carrillo de Sotomayor (Avda. San Carlos de Chile, s/n - Baena)

Belmez. Escuela Politécnica Superior (Avda. de la Universidad, s/n - Belmez)

Cabra. IES Aguilar y Eslava (Plaza Aguilar y Eslava, s/n - Cabra)

Fernán Núñez. IES Francisco de los Ríos (Avda. Juan Carlos I, s/n - Fernán Núñez)

Lucena. IES Marqués de Comares (C/ Juego de la Pelota, 54 - Lucena)

Montilla. IES Inca Garcilaso (Avda. de la Constitución, 14 - Montilla)

Montoro. IES Santos Isasa (C/ Plano de la Feria, s/n - Montoro)

Palma del Río. IES Antonio Gala (Avda. de la Paz, s/n - Palma del Río)

Posadas. IES Aljanadic (C/ Almodóvar del Río, s/n - Posadas)

Pozoblanco. IES Los Pedroches (Avda. Marcos Redondo s/n).

Priego de Córdoba. IES Álvarez Cubero (Avda. Niceto Alcalá Zamora s/n)

Puente Genil. IES Manuel Reina (C/ Cristóbal del Castillo, 2 - Puente Genil)

Rute. IES Nuevo Scala (C/ Málaga, 105 – Rute)

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