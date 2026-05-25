ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Selectividad en Córdoba: Estas son las sedes donde se realizará la PAU 2026
La Prueba de Acceso a la Universidad se celebrará en Córdoba los días 2, 3 y 4 de junio en 20 sedes repartidas por toda la provincia
La Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado las sedes para la realización de la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua Selectividad, en Córdoba los próximos 2, 3 y 4 de junio, fecha de la convocatoria ordinaria de la prueba.
Horarios de la PAU 2026
Con respecto a los horarios, salvo que alguna sede realice alguna modificación, la citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08:00 horas y las pruebas serán de 08:30 a 15:00 horas. Además se habilitan las tardes del 5 y 6 de junio para aquellas pruebas con incompatibilidad horaria (al coincidir dos materias en el mismo día y hora). Los turnos de examen en estos casos son de 17.00 a 18.30, y de 19.00 a 20.30.
Sedes de la PAU en Córdoba
En total, la UCO ha establecido 20 sedes en la provincia, de las que siete están en la capital, donde los estudiantes serán citados cada día a las 8.00 horas para iniciar las pruebas a las 8.30 horas.
Estas son las sedes en Córdoba capital y provincia:
- Campus Universitario de Rabanales 1: Aulario Averroes - entrada norte
- Campus Universitario de Rabanales 2: Aulario Averroes - entrada oeste
- Campus Universitario de Rabanales 3: Edificio Leonardo Da Vinci.
- Facultad de Derecho y CC.EE. (Plaza de Puerta Nueva, s/n - Córdoba)
- Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (Avda. San Alberto Magno s/n).
- Facultad de Medicina y Enfermería (Avda. Menéndez Pidal, s/n - Córdoba)
- Facultad de Ciencias del Trabajo (C/ Adarve 30 - Córdoba)
- Baena. IES Luis Carrillo de Sotomayor (Avda. San Carlos de Chile, s/n - Baena)
- Belmez. Escuela Politécnica Superior (Avda. de la Universidad, s/n - Belmez)
- Cabra. IES Aguilar y Eslava (Plaza Aguilar y Eslava, s/n - Cabra)
- Fernán Núñez. IES Francisco de los Ríos (Avda. Juan Carlos I, s/n - Fernán Núñez)
- Lucena. IES Marqués de Comares (C/ Juego de la Pelota, 54 - Lucena)
- Montilla. IES Inca Garcilaso (Avda. de la Constitución, 14 - Montilla)
- Montoro. IES Santos Isasa (C/ Plano de la Feria, s/n - Montoro)
- Palma del Río. IES Antonio Gala (Avda. de la Paz, s/n - Palma del Río)
- Posadas. IES Aljanadic (C/ Almodóvar del Río, s/n - Posadas)
- Pozoblanco. IES Los Pedroches (Avda. Marcos Redondo s/n).
- Priego de Córdoba. IES Álvarez Cubero (Avda. Niceto Alcalá Zamora s/n)
- Puente Genil. IES Manuel Reina (C/ Cristóbal del Castillo, 2 - Puente Genil)
- Rute. IES Nuevo Scala (C/ Málaga, 105 – Rute)
Consulta toda la información sobre las sedes y centros educativos aquí.
Fechas clave de la Selectividad en Córdoba
Este es el calendario de la convocatoria ordinaria de la PEvAU en Córdoba:
- 2, 3 y 4 de junio: celebración de las pruebas
- 11 de junio: publicación de las notas
- Del 12 al 22 de junio: solicitud de plaza
- 2 de julio: adjudicación de plazas
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