EDUCACIÓN
Todos los días clave del calendario escolar 2026-2027 en Córdoba: vuelta al cole, puentes, festivos y vacaciones
Estudiantes y profesorado disfrutarán de cuatro puentes festivos a lo largo del curso, y pierden dos festivos de referencia
A poco menos de un mes de que termine el presente curso escolar en colegios e institutos, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba ha publicado la resolución por la que se aprueba el calendario escolar para el curso académico 2026-2027, marcando así la organización del próximo curso educativo y las fechas de la vuelta al cole, además de los festivos y los puentes de los que disfrutará la comunidad educativa.
Un calendario con alegrías y penas, ya que aunque docentes y escolares podrán disfrutar de cuatro puentes festivos a lo largo del curso, el orden del calendario hace que se pierdan dos festivos fundamentales en el asueto escolar, y que eliminan dos de los puentes más populares.
Las fechas de la vuelta al cole
La resolución de la delegación establece que curso escolar 2025-2026 comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025 y finalizará el martes 30 de junio de 2026. Ahora bien, como es habitual, el inicio de las clases será escalonado según los niveles educativos.
Inicio del curso en Infantil y Primaria
La vuelta al cole de los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, con un total de 178 días lectivos. Las clases para estos niveles terminarán el 22 de junio de 2026.
Inicio del curso en ESO, Bachillerato y FP
Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente, darán comienzo al curso el martes 15 de septiembre. En total, dispondrán de 175 días lectivos que finalizarán el 22 de junio.
Por su parte, las Enseñanzas de Idiomas empezarán las clases el lunes 21 de septiembre.
Estos son los festivos en Córdoba del curso 2026-2027
El curso escolar 2026-2027 contará con los siguientes festivos:
- Lunes 12 de octubre de 2026. Fiesta Nacional de España.
- Lunes 2 de noviembre de 2026. Festividad de Todos los Santos (pasa de domingo a lunes)
- Lunes 7 de diciembre de 2026. Día de la Constitución (pasa de domingo a lunes)
- Martes 8 de diciembre de 2026. Día de la Inmaculada
- Jueves 7 de enero de 2027. Día no lectivo provincial.
- Viernes 26 de febrero de 2027. Día de la Comunidad Educativa.
- Lunes 1 de marzo de 2027. Día de Andalucía (pasa de domingo a lunes).
Tres festivos locales
Además, hay que destacar que cada Ayuntamiento tiene derecho, según la normativa andaluza, a disponer de tres días festivos y, por tanto, no lectivos para los alumnos de su localidad. En un principio, contando con la costumbre de los últimos cursos, y sin que haya aún confirmación oficial, es previsible que el jueves y viernes de Feria, se unan como festivos en la capital cordobesa. También es festivo el 24 de octubre, Día de San Rafael, si bien este año al caer en sábado no afecta al calendario escolar.
Cuatro puentes festivos en Córdoba, con dos macropuentes
El calendario escolar cuenta con cuatro puentes festivos el curso 2026-2027, y recupera, a diferencia del curso anterior los macropuentes,
El primero tendrá lugar en octubre, ya que el festivo nacional del 12 de octubre, cae en lunes. El siguiente será en noviembre, gracias a que el lunes 2 es festivo al pasar la festividad de Todos Los Santos del domingo al lunes. Y el primer trimestre del curso termina con el macropuente de la Constitución, puesto que el festivo de la Constitución del domingo 6 de diciembre pasa al lunes 7 y enlaza con el festivo de la Inmaculada el 8 de diciembre.
También habrá macropuente en febrero coincidiendo con el Día de Andalucía, que cae el domingo en 2027 y pasa al lunes 1 de marzo. A este festivo, colegios e institutos suman el 26 de febrero, Día de la Comunidad Educativa.
Adiós a dos festivos
La mala noticia es que la comunidad educativa no podrá disfrutar del puente señero del 1 de Mayo, que coincide, además, con las Cruces de Córdoba, ya que este festivo cae en 2027 en sábado.
Por otro lado, la coincidencia con el sábado hace que las aulas de la capital pierdan también el festivo del 24 de octubre, Día de San Rafael.
Los periodos vacacionales
Además de los días festivos nacionales, autonómicos, provinciales y locales, los alumnos y profesores cordobeses dispondrán de dos periodos vacacionales.
El primero arranca el miércoles 23 de diciembre y se prolonga hasta el 6 de enero, abarcando varios festivos nacionales que, de este modo, quedan incluidos dentro del periodo vacacional de Navidad. Además, estas vacaciones suman el 7 de enero como día no lectivo, por lo que la actividad escolar se reanudará el viernes 8 de enero.
Por su parte, el segundo periodo vacacional coincide con la Semana Santa, y va desde el 22 al 28 de marzo, Domingo de Resurrección, regresando el curso escolar el Lunes de Pascua, 29 de marzo.
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