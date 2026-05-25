La Feria de Córdoba escala hacia los 40 grados con los toldos de El Arenal como principales aliados ante la previsión de la Aemet

Los abanicos harán horas extra esta semana en el recinto ferial de El Arenal, con una Feria de Córdoba ‘hasta los topes’ y los termómetros escalando cada jornada haciendo poniendo a prueba a los más curtidos en estas lides y sorprendiendo a quienes por primera vez visitan la Feria de Nuestra Señora de la Salud y se encuentran con un ‘arreón’ veraniego más propio de julio que de finales de mayo-

Tras un primer fin de semana caldeado en las casetas y la calle del Infierno, y en el que los nuevos toldos de El Arenal han servido de refugio térmico, los termómetros recularán levemente en los primeros días de la última semana de mayo, con máximas 36 grados el Lunes y Martes de Feria, para empezar a remontar a partir del Miércoles de Feria –día de los niños y del botellón- para reventar coincidiendo con los días grandes de la Feria –jueves, viernes y sábado-. ¿Los valores esperados? La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a 37 y 38 grados, que al sol de El Arenal, con el efecto espejo del albero y la humedad del río incrementarán la sensación térmica unos cuantos grados más.

Así se presenta el tiempo la semana de Feria

Junto con las altas temperaturas, la otra constante de esta semana de Feria será el ambiente anticiclónico, con jornadas soleadas y presencias de nubes –pocas- el lunes y el martes.

El lunes y el martes, la máxima será de 36 grados; el miércoles, jueves y viernes, se alcanzarán los 37 grados, y el sábado 30 de mayo, Córdoba se despedirá de la Feria con 38 grados de temperatura.

Las mínimas, por su parte, serán suaves, pero no lo suficientemente frescas como para rebajar la sensación térmica de la capital. Los valores oscilarán entre los 16 grados de lunes, martes, miércoles y jueves, los 17º del viernes y los 18 grados del sábado.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Y el domingo… llega el verano cordobés

Mención aparte merece el domingo 31 de mayo, día en el que de madrugada se cerrará el recinto ferial hasta 2027. Ese día Córdoba vivirá un día plenamente de verano, con una máxima de 39 grados y mínima de 21º, lo que vaticina la primera noche de la temporada en la que será complicado dormir.

Ambiente en las casetas de la Feria, abanico en mano. / A. J. GONZÁLEZ

La ‘caló’ se instala en junio

Este panorama térmico se prolongará durante la primera semana de junio. A la espera de la evolución del pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan a que los termómetros se mantendrán en valores de 37, 38 y 39 grados, con mínimas entre los 18 y 19 grados. O lo que es lo mismo, temperaturas de verano tres semanas antes del cambio de estación.