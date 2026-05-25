CCOO y UGT exigen en Córdoba la reclasificación profesional de los técnicos sanitarios

Miles de técnicos sanitarios reclaman que su formación y sus responsabilidades tengan por fin el reconocimiento laboral que les corresponde. Los sindicatos de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este lunes a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía en el marco de una huelga de 24 horas convocada para exigir la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud.

La movilización tiene como objetivo reclamar al Ministerio de Hacienda que desbloquee la financiación necesaria para hacer efectiva una medida reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público y recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022.

Según han informado CCOO y UGT en una nota de prensa, dicho acuerdo permitiría que el personal técnico medio pasara al grupo C1 y que el personal técnico superior quedara encuadrado en el grupo B, de acuerdo con su titulación, sus funciones y lo establecido en el artículo 76 del TREBEP.

Unos 2.500 profesionales afectados en Córdoba

En la provincia de Córdoba, esta reclasificación profesional afectaría a unos 2.500 trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario y sociosanitario. Entre ellos se encuentran técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, conocidos como TCAE, técnicos de Farmacia, técnicos superiores sanitarios, profesionales de laboratorio, radioterapia, mantenimiento, cocina, informática o electromedicina, entre otros perfiles.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, señaló durante la concentración que los sindicatos han mantenido negociaciones tanto con el Ministerio de Sanidad como con el de Administraciones Públicas y Hacienda, al que responsabilizan del bloqueo económico.

“Hacienda es el que está bloqueando la financiación para poder aplicar la reclasificación”, afirmó Damas, quien cifró el coste de la medida en torno a 450 millones de euros para el conjunto del Estado. A su juicio, teniendo en cuenta que afectaría a unos 120.000 profesionales en todo el país, se trata de una cantidad “ridícula”.

Los sindicatos denuncian una clasificación obsoleta

La secretaria de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Mari Carmen Heredia, recordó que han pasado ya cuatro años desde la firma del acuerdo de 2022 y lamentó que la reclasificación siga sin aplicarse. Según explicó, los técnicos medios y superiores continúan encuadrados en una clasificación “obsoleta” que no reconoce ni su formación, ni las competencias, ni las responsabilidades que asumen a diario en los centros sanitarios.

Heredia defendió que los técnicos superiores sanitarios deben pasar al grupo B y los técnicos medios al grupo C1, en línea con la ordenación de titulaciones establecida en 2011. Además, reclamó al Ministerio de Sanidad que aporte los recursos necesarios para poner en marcha una medida que, subrayó, los sindicatos llevan años demandando.

“Sin técnicos no hay calidad asistencial, sin reconocimiento no hay futuro profesional y sin igualdad no hay derechos”, aseguró la responsable de UGT.

Por su parte, José Damas insistió en que, “después de 19 años”, ha llegado el momento de reconocer el derecho de este personal a que se valore su cualificación profesional. “Son profesionales a los que se exige una titulación y una cualificación que no se les retribuye conforme está estipulado en sus títulos”, afirmó.

Los sindicatos han advertido de que las movilizaciones continuarán si no se cumple el acuerdo. De hecho, CCOO y UGT ya han anunciado una nueva jornada de huelga para el próximo 15 de junio.