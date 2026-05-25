CCOO y UGT advierten de que el pluriempleo se enquista en Córdoba por la falta de "salarios dignos"

Los sindicatos CCOO y UGT advierten de que el pluriempleo en Córdoba es consecuencia, entre otros factores, de las dificultades para acceder a «salarios dignos»y a trabajos de calidad, y apuntan al peso de esta situación en sectores tradicionalmente feminizados como la limpieza y la dependencia.

«Tener trabajo ya no garantiza poder vivir con dignidad. Cada vez son más las personas que se ven obligadas a compatibilizar dos o más empleos para poder afrontar el coste de la vivienda, la alimentación, los suministros básicos o los cuidados familiares», lamenta la secretaria de Empleo de CCOO, Ana Belén Acaiña.

Esta responsable sindical recuerda que la situación afecta especialmente a las mujeres, «que siguen soportando mayores niveles de parcialidad, salarios más bajos y una carga desigual de los cuidados». Así, respecto a los sectores donde se registra, menciona la hostelería, el comercio, la limpieza, el trabajo doméstico, la agricultura y servicios.

Se trata de ámbitos donde predominan la temporalidad, jornadas parciales involuntarias y «unas condiciones laborales que, en demasiadas ocasiones, impiden llegar a final de mes con un único salario», explica. En esta línea, Ana Belén Acaiña también recuerda que «muchas personas aceptan jornadas reducidas porque no encuentran otra alternativa, viéndose obligadas a buscar un segundo empleo». Esto provoca desgaste, dificulta la conciliación y limita el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.

Ana Belén Acaiña, secretaria de Empleo de CCOO en Córdoba. / CÓRDOBA

Economía sumergida

Por otra parte, la secretaria de Empleo de CCOO hace hincapié en que «parte de esta realidad» convive con la economía sumergida y el fraude, que se traducen en horas extraordinarias no pagadas o no declaradas, y en empleos parciales que ocultan jornadas mucho más amplias.

Por ello, este sindicato solicita más inspección de trabajo «y un firme compromiso empresarial con el cumplimiento de la legalidad laboral». Asimismo reclama medidas para garantizar «que nadie tenga que encadenar empleos para poder sostener una vida digna».

La precariedad como base

En el mismo sentido, la secretaria de Empleo de UGT, Paqui Haro, afirma que el pluriempleo es más frecuente en sectores con salarios bajos, contratación parcial y trabajos por horas. Se trata, además, de sectores altamente feminizados, «donde las mujeres continúan soportando en mayor medida la precariedad laboral y la inestabilidad», lamenta.

Paqui Haro destaca que, en la limpieza, muchas personas «se ven obligadas a prestar servicios para varias empresas, con el objetivo de completar una jornada y obtener unos ingresos mínimos que les permitan afrontar el coste de la vida». Del mismo modo, auxiliares de ayuda a domicilio, cuidadoras y empleadas del hogar «afrontan frecuentemente jornadas irregulares, desplazamientos continuos y dificultades para conciliar su vida laboral y familiar», añade. Estos últimos, señala, son sectores «históricamente infravalorados y mal remunerados».

También existe una importante presencia de pluriempleo en algunos ámbitos de la enseñanza concertada, «especialmente, entre monitores y monitoras escolares que trabajan pocas horas, con salarios reducidos, y que se ven obligados a complementar ingresos trabajando para distintas empresas o centros educativos», describe.

La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro. / CÓRDOBA

La Administración pública, uno de los sectores con menos incidencia

En cambio, la hostelería, pese a la «elevada precariedad», suele tener menos pluriempleo debido a sus horarios extensos y cambiantes. Acerca de los servicios y aministraciones públicas, Paqui Haro también precisa que el pluriempleo es mucho menos frecuente debido a la Ley de Incompatibilidades, aunque en la enseñanza pública algunos trabajadores sí compatibilizan esta actividad con otras ocupaciones como, por ejemplo, la preparación de oposiciones.

Ante este escenario, UGT reivindica una mayor dignificación de profesiones como la limpieza, los cuidados y la atención educativa, y políticas contra la precariedad laboral. Paqui Haro denuncia que «no es aceptable que para alcanzar un salario digno muchas personas tengan que acumular varios trabajos, renunciar al descanso o sacrificar la conciliación familiar».