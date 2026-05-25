El Ayuntamiento de Córdoba solicita a la Junta de Andalucía ayudas por 854.863 euros para paliar daños del tren de borrascas

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha dado cuenta de los asuntos aprobados este lunes en la Junta de Gobierno Local, acompañado por la teniente de alcalde y delegada de Cultura, Isabel Albás. Entre los acuerdos, figura la presentación ante la Junta de Andalucía de la propuesta de ayudas que recibirá el Ayuntamiento de Córdoba como consecuencia del tren de borrascas sufrido en la comunidad autónoma entre el 23 de enero y el 16 de febrero. "Se trata de una serie de actuaciones que el gobierno municipal entiende que cumplen los objetivos y requisitos de la convocatoria", ha informado Torrico. Entre los daños sufridos y ya reparados, figuran actuaciones como el muro perimetral del campo de fútbol de Alcolea, la cubierta de la piscina de la calle Marbella, el campo de fútbol de Noreña, las piscinas de la Fuensanta, el campo de fútbol de El Naranjo, el colegio San Juan de la Cruz y la reparación de la cubierta del Gran Teatro y del Teatro Góngora. También se han incluido otras actuaciones ya ejecutadas con gasto corriente, como la limpieza del tanque de tormentas, la limpieza del colector del arroyo Pedroches, la limpieza del colector de Las Quemadas en su entrada de Rabanales, la limpieza de los colectores de Las Torrecillas y la limpieza del colector de la EBAR de Majaneque. Según Torrico, la cuantía máxima a la que puede aspirar el Ayuntamiento, según los requisitos de la convocatoria, es de 854.863,61 euros. Una vez presentada la propuesta, el Consistorio queda a la espera de la respuesta de la Junta de Andalucía.

Cines de verano

La junta de gobierno local ha aprobado además el cambio de titularidad de los cines de verano que antes pertenecía a Martín Cañuelo y que ahora son propiedad de otra empresa. Sobre la apertura de los cines, el gobierno municipal ha indicado que "mantiene conversaciones con las partes implicadas" y que la semana pasada hubo contacto con el responsable del Coliseo San Andrés, aunque ha precisado que no hay novedades al respecto. En relación con las subvenciones anunciadas por el alcalde, ha apostillado que "la administración es lenta", sin concretar en qué momento se publicará el pliego de condiciones, pese a que la actividad de los cines habitualmente empieza a mediados de junio, lo que daría un plazo de un mes desde ahora.

Isabel Albás y Miguel Ángel Torrico, en la presentación de los asuntos tratados en la junta de gobierno local de este lunes. / CÓRDOBA

Subvención para Amigos de los Patios

Otro de los acuerdos tiene que ver con el convenio anual con la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses para el adecentamiento y mantenimiento durante todo el año de los patios situados en la Casa de la Campana y en San Basilio, 44. Ambos patios son mantenidos directamente por la Asociación de Amigos de los Patios, que recibe una cuantía anual de 25.000 euros para su mantenimiento en las mejores condiciones durante todo el año, ha informado Torrico.

Convenio con Ouigo

Por otro lado, la junta de gobierno ha aprobado un convenio que suscribirá el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba con la empresa Ouigo, operadora ferroviaria, con el objetivo de mejorar la difusión de Córdoba como destino turístico entre los usuarios y potenciales usuarios de esta compañía y favorecer el tráfico de pasajeros hacia la ciudad. Dicho convenio no cuenta con contenido económico, sino que funciona como un protocolo de intenciones que posteriormente se concretará en acciones específicas.

Ayudas para Servicios Sociales

En materia de Servicios Sociales, se han aprobado varios convenios con entidades que trabajan en la ciudad, fundamentalmente en el ámbito de la discapacidad física e intelectual. El primero de ellos es un convenio con el Instituto Franciscano de la Cruz Blanca para el desarrollo de un proyecto de ocio inclusivo y cultural. El objetivo es ofrecer a nueve hombres y seis mujeres la oportunidad de compartir esta experiencia desde el punto de vista de la integración y también del ocio. La cuantía del convenio asciende a 3.800 euros.

El segundo convenio aprobado es con la Fundación Fun Labor para la Integración Laboral de los Discapacitados, por un importe de 10.000 euros, para el proyecto Artesanía hecha con el corazón. A través de la enseñanza del trabajo artesanal, esta iniciativa se dirige a 24 hombres y 27 mujeres, con el objetivo de favorecer su inserción social y prelaboral mediante el desarrollo de actividades artesanales.

El tercer convenio en materia de Servicios Sociales es con la Asociación Centro Caritativo Buenas Noticias, también de carácter anual. Cuenta con un importe de 5.000 euros y se destina al proyecto de servicio de desayunos a personas desfavorecidas. La iniciativa permitirá facilitar un desayuno saludable a 60 hombres y 20 mujeres en riesgo de exclusión social.

El cuarto convenio es con la Asociación Uno a Uno, por un importe de 36.000 euros. De esa cantidad, 30.000 euros se destinan al desarrollo del proyecto Cambiando el mundo uno a uno, dirigido a personas en situación de exclusión social mediante una atención personalizada. El resto se destina al mantenimiento de la estructura de la propia ONG.

Torrico ha informado también de que el pleno ordinario de junio se adelantará finalmente al miércoles 10 de junio, ante la coincidencia con el pleno de constitución del Parlamento y para facilitar que una concejala pueda compatibilizar ambas asistencias.