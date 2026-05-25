El Ayuntamiento de Córdoba no cree que la próxima edición de Cosmopoética peligre por la denuncia de irregularidades ni prevé repetir la licitación

El Ayuntamiento de Córdoba no cree que la denuncia realizada por Espacio Tierra Creativa sobre la "falsedad documental e irregularidades" detectadas en la licitación del Festival Cosmpoética 2026 vaya a poner en riesgo la celebración de esta edición ni tampoco prevé que vaya a ser necesario repetir el proceso de contratación.

Según ha manifestado ante los medios la concejala de Cultura, Isabel Albás, todo está ahora en manos de su delegación que está elaborando un informe técnico para "dar respuesta a las dudas planteadas por la persona demandante", en este caso, la escritora y profesora de universidad, Estefanía Cabello, responsable del proyecto presentado por Espacio Tierra Creativa, una de las empresas que ha concurrido en el proceso. En este sentido, Albás tampoco cree que esto vaya a obligar al Ayuntamiento de Córdoba a repetir la licitación, ya que "se dará respuesta técnica con la máxima transparencia a esta persona", ha reiterado. Según sus palabras, la persona que ha solicitado la información "no es una empresa afectada directamente ni quien lidera una de las empresas concurrentes, sino una persona que trabaja en una de ellas y que ha planteado una serie de dudas que serán respondidas".

Isabel Albás ha explicado que el contrato "se ha adjudicado a una empresa y que, tras solicitarse información sobre el procedimiento, el técnico responsable de Cosmopoética está elaborando un informe para dar respuesta a las cuestiones planteadas". Según sus declaraciones, "las preguntas formuladas están dirigidas al contenido del pliego y no a la resolución del procedimiento de contratación, por ello, será el técnico responsable de la Delegación de Cultura quien elabore dicho informe". Asimismo, ha defendido que "se dará una respuesta técnica, con la máxima transparencia, y ha descartado que esta petición vaya a afectar al desarrollo de la adjudicación de Cosmopoética".

La licitación cambió para puntuar los premios de los autores

En el escrito de alegaciones presentado por Cabello el pasado 16 de mayo, en el que reclama, se pone en entredicho la supuesta participación de dos autores Premios Príncipe de Asturias como son Siri Hustvedt y Leonardo Padura, en Cosmopoética 2026, como ha presentado la empresa que ha obtenido el contrato, Verbo Servicios Culturales, ya que ella misma ha contactado con dichos autores y han negado su participación. Cabello ha reclamado que "cuando se constate la falta de veracidad de las ofertas", se acuerde "la descalificación y exclusión directa del proceso de licitación de las empresas infractoras", para proceder a continuación a la baremación legítima del resto de licitadores limpios, algo que no parece que vaya a ocurrir, a juzgar por las palabras de Albás.

Cabe recordar que la licitación de Cosmopoética cambió este año para puntuar específicamente en la contratación los premios de los autores, lo que habría supuesto un elemento de ventaja injustificada para Verbo Servicios Culturales en caso de que no sea cierta su participación. En el contexto de Cosmpoética 2026, hay otro elemento añadido y es que la edición de 2025 fue cuestionada por el mismo motivo, ya que una serie de autores destacados que en teoría iban a acudir al festival finalmente no asistieron, pese a que en el proceso de adjudicación se tuvo en cuenta a la hora de valorar con más puntos a la empresa adjudicataria.

Reacción de Hacemos Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha mostrado su preocupación ante las situaciones que se están produciendo en torno a la adjudicación y gestión del festival, insistiendo en que el Ayuntamiento “debe garantizar la igualdad de condiciones y el cumplimiento estricto de todo aquello que se recoge en los procesos de licitación”. En este sentido, el grupo municipal ha señalado que “el dinero de los cordobeses y cordobesas debe cuidarse con rigor”, subrayando que “cualquier empresa que concurra a un concurso público debe cumplir con los compromisos adquiridos en su oferta” para evitar “situaciones de desigualdad respecto al resto de participantes”. Hacemos Córdoba considera que el alcalde “debe dejar de mirar hacia otro lado” y apostar de manera decidida por “una gestión pública de los grandes eventos culturales de la ciudad”, entendiendo que esta fórmula permite “evitar situaciones que puedan perjudicar la imagen de eventos culturales tan importantes para Córdoba”.